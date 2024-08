Miałem wątpliwości czy dawać tablet dziecku. Aż do teraz

Laptopy, smartfony, tablety… Elektronika stała się naszą codziennością, a dzieci obecnie nie znają świata bez niej. Specjaliści podkreślają jednak, że zanim wręczymy urządzenia swoim pociechom, warto się najpierw zastanowić, jak zrobić to w bezpieczny i odpowiedzialny sposób. Z Lenovo możesz zadbać o te wszystkie elementy i sprawić, by elektronika wspierała rozwój twojego dziecka.

Należę do tych rodziców, którzy opóźniają pierwsze spotkanie dzieci z elektroniką, jak tylko mogą. Zaskoczeni? Cóż, przy wszystkich korzyściach, jakie niosą ze sobą sprzęty elektroniczne, nie mogę udawać, że nie widzę problemów, które mogą powodować. Nawet ja, choć do najmłodszych nie należę, przez moich rodziców jestem uważany za człowieka, który znaczną część życia spędza, patrząc w ekran. Moje dzieci pewnie będą robić to jeszcze częściej. Obiecałem sobie, że nie będę im blokować dostępu do elektroniki, ale będę patrzeć na to, jak wykorzystują ten sprzęt. I starać się, by na tym naprawdę skorzystali.

Z tego powodu z pewnością nie chciałbym, żeby moje dzieci spędzały w smartfonie i tablecie zbyt dużo czasu. A gdy już korzystają z urządzeń, chciałbym, żeby mogły z tego mieć nie tylko dobrą zabawę. Przyznam szczerze, że długo wzbraniałem się nawet przed myślą, by wykorzystać tablet jako narzędzie zarówno do spędzania wolnego czasu, jak i nauki. I wtedy na scenę wkroczyło Lenovo i zupełnie zmieniło moje podejście, doskonale dopasowując się do naszych potrzeb.

Potwór i spółka

Nie ukrywam, że argumentem, który ostatecznie przekonał mnie do wypróbowania tabletu z dzieckiem, była… niezwykła gra „Lekti Monster. Nauka czytania”. Dlaczego niezwykła? Cóż, jest to bowiem tytuł hybrydowy, a zatem oferuje nie tylko fajną aplikację, ale też fizyczną grę planszową wypełnioną atrakcjami. Do spółki z potworkiem Lekti przygotowane są specjalne karty. Znajdziemy na nich litery, liczby, a także wariant do gry w memory. Oprócz tego w pudełku są też plansza demonstracyjna z literami, ilustracje zwierząt z podpisami, 42 kolorowe żetony i sześciościenna kostka do gry. Sporo, prawda?

Dostępność tak wielu materiałów edukacyjnych sprawia, że dziecko może korzystać z 12 różnych gier w aplikacji dostępnej na tablecie, a przy tym uczyć się czytania w ciekawej, hybrydowej formie. Przewodnikiem w trakcie rozgrywki jest pocieszny stworek Lekti, który planuje właśnie swoje przyjęcie urodzinowe. Brakuje mu jednak smakołyków, dekoracji i atrakcji dla gości, dlatego bardzo potrzebuje pomocy naszych dzieci.

Aby to osiągnąć, maluchy i starszaki muszą wykonywać różne zadania, które pomogą im przejść drogę od poznania liter przez czytanie słów, po budowanie całych zdań. Warto też dodać, że gra „Lekti Monster. Nauka czytania” została stworzona przez zespół specjalistów. Byli to eksperci metodyczni, logopedzi i glottodydaktycy, czyli osoby zajmujące się badaniem procesu nauczania i uczenia się języków. Dodatkowo gra posiada kilka poziomów trudności, więc może towarzyszyć naszym pociechom nawet przez kilka lat.

To było to! Choć widzę po moich dzieciach, że nauka języka to coś, co je na swój sposób wciąga i interesuje, to czasem jednak brakuje mi atrakcyjnych narzędzi, dzięki którym będę mógł je wesprzeć w tym procesie. Tymczasem gra „Lekti Monster. Nauka czytania” okazała się naprawdę świetnym rozwiązaniem. Nie dziwię się, że przy tak różnorodnej treści cena też była niemała, bo wynosiła prawie 110 złotych. Ale potem trafiłem na fantastyczną ofertę Lenovo, dzięki której mogę ją otrzymać za darmo.

Idealne połączenie

Jak wcześniej wspomniałem początkowo nieco wzbraniałem się przed kupieniem tabletu jako sprzętu dla moich dzieci. Z jednej strony ma on niezaprzeczalne zalety – jest wszechstronny i łatwo z nim się przemieszczać. Nie wymaga ode mnie osobnego laptopa do nauki i zabawy dla dzieciaków ani oglądania przez pociech ulubionej bajki na małym ekranie smartfona. To taki złoty środek. Brakowało mi jednak kropki nad „i”. Połączenia walorów edukacyjnych ze świetną propozycją sprzętową. Urządzeniami, które mają wszystkie te cechy, okazały się właśnie tablety. Biorą one właśnie udział w promocji „Lenovo wspiera edukację”, w ramach której przy zakupie wybranych modeli można otrzymać grę „Lekti Monster. Nauka czytania” gratis.

Wspomniałem już o świetnych sprzętach? Cóż, liczba mnoga jest tu nieprzypadkowa, bo Lenovo oferuje aż 10 (!) różnych propozycji, które są objęte promocją. Wśród nich jest także najnowszy model tego producenta, czyli tablet Lenovo Tab Plus. Znajdziemy w nim duży, 11,5-calowy ekran z rozdzielczością 2K, dzięki czemu obraz jest niezwykle wyraźny – nie zdziwiłbym się, jakby się okazało, że nieraz go „pożyczycie” od swoich pociech. Tym bardziej, że w środku znajdziemy aż 8 głośników sygnowanych logiem JBL, co przekłada się na świetną jakość dźwięku. Nie bez znaczenia jest też to, że tablet posiada certyfikat niskiej emisji światła niebieskiego TÜV Low Blue Light, dzięki czemu możemy być spokojni o oczy naszych dzieci.

Ale możliwości jest dużo więcej, jeśli chodzi o wybór sprzętu, i w zasadzie każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Na liście urządzeń objętych promocją są bowiem także Lenovo Tab Extreme, Lenovo Tab M11, Lenovo Tab P12, Lenovo Tab P11, Lenovo Tab P11 Pro, Lenovo Tab M10, Lenovo Tab M10 Plus, Lenovo Tab M9 oraz Lenovo Tab M8. O każdym z nich można by napisać przynajmniej kilka ciepłych słów, ale mogłoby to trwać dosyć długo – pozwólcie więc, że skupię się na tych modelach, które najbardziej przyciągnęły moją uwagę.

Na pierwszy, a w zasadzie już drugi ogień idzie Tab M11, który także ma duży, 11-calowy ekran. Do tego wydajny akumulator oraz rysik, który pozwoli się artystycznie wyżyć wszystkim małym twórcom i twórczyniom sztuki wszelakiej – koniec z problemem braku miejsca na rysunki na lodówce! Tab P12 to z kolei kandydat dla nieco starszych dzieciaków, ponieważ dzięki wysokiej rozdzielczości, niesamowitej jakości dźwięków płynących z głośników firmy JBL oraz wygodnej, opcjonalnej klawiaturze może posłużyć jako doskonałe narzędzie nie tylko do zabawy, ale też odrabiania szkolnych zadań. Dla nieuznających żadnych kompromisów jest natomiast Tab Extreme, wyposażony w ekran OLED 3K, niezwykle mocny, 8-rdzeniowy układ MediaTek Dimensity 9000 oraz ogromny akumulator o pojemności aż 12300 mAh.

Jak wziąć udział w akcji promocyjnej?

No dobrze, pewnie już dawno Was przekonałem, że ta oferta Lenovo to prawdziwa okazja, ale wciąż jeszcze nie wiecie, jak z niej skorzystać. To bardzo proste. Aby otrzymać grę „Lekti Monster. Nauka czytania” gratis, wystarczy do końca września, a więc do 30.09.2024 roku, kupić tablet Lenovo objęty promocją (Lenovo Tab Plus, Lenovo Tab Extreme, Lenovo Tab M11, Lenovo Tab P12, Lenovo Tab P11, Lenovo Tab P11 Pro, Lenovo Tab M10, Lenovo Tab M10 Plus, Lenovo Tab M9 oraz Lenovo Tab M8), a następnie przesłać paragon lub fakturę na osobę fizyczną (bez NIP) za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie lenovopolska.pl w ciągu 14 dni od momentu zakupu.

Cóż mogę dodać od siebie? Bez względu na to, czy zastanawiacie się, co kupić dla dziecka z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, czy też raczej po prostu chcecie wesprzeć rozwój Waszych pociech, duet w postaci tabletu Lenovo i gry „Lekti Monster. Nauka czytania” to połączenie idealne.



