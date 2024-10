Naklejasz szkło lub folię na telefon? Daję słowo, lepszą opcję trudno znaleźć

Jakie szkło na ekran wybrać? To pytanie zadają sobie tysiące właścicieli nowych smartfonów. Na rynku pojawiła się nowa propozycja prosto z Polski.

Choć smartfony mają na ekranach odporne szkła, warto zainwestować w dodatkową warstwę ochronną. Urządzenia te to nierzadko spora inwestycja, zwłaszcza gdy mowa o tych z najwyższej półki. Inwestycja w szkło ochronne to fistaszki w porównaniu z potencjalną naprawą i stresem związanym z uszkodzeniem jakże ważnego w życiu gadżetu.

Warto też dopasować ochronę do konkretnego modelu urządzenia. Jeśli priorytetem jest ochrona przed zarysowaniami – w kieszeni pełnej metalowych drobiazgów albo plecaku ze sprzętem do pracy – najlepszym wyborem będzie szkło hartowane. Ten wariant poleca się także osobom, którym zależy na zachowaniu jasności i kolorów ekranu. Jeśli zaś żyjesz aktywnie, a Twój telefon często ryzykuje upadkiem, przyda się dodatkowa amortyzacja, a więc bardziej elastyczne szkło hybrydowe. Ta ochrona jest też bardziej praktyczna na modelach, które mają ekrany zakrzywione na bokach. Często jest też bardziej eleganckie – szkła hybrydowe mogą mieć tylko 3 mm grubości.

Hammer Glass. Dlaczego warto?

Oba typy szkieł i jeszcze więcej znajdziesz w ofercie młodej polskiej marki – Hammer Glass. Jej partnerem jest Corning Lab, znany przede wszystkim ze szkieł Gorilla Glass oraz produkcji szyb samochodowych i przewodów światłowodowych. Hammer Glass pokazał swój świeży asortyment po raz pierwszy we wrześniu podczas targów IFA w Berlinie i z przytupem wszedł na polski rynek.

Hammer Glass ma się czym chwalić. Współpraca z Corning Lab zapewnia marce dostęp do 160 lat doświadczenia w produkcji, obróbce i testowaniu odpornego materiału. Szkła ochronne dla naszych smartfonów przechodzą 20 rygorystycznych testów wytrzymałości. Sprawdzana jest oczywiście odporność na zarysowania (test Mosha), uderzenia i nacisk, ale też na skrajne temperatury (-20-50°C), w których mogą znaleźć się nasze smartfony. Kontroli podlega także komfort obsługi smartfonu, responsywność ekranu i czytnik linii papilarnych. Szkła są wycinane i wykańczane we Wrocławiu, więc modele popularne i nowości na polskim rynku na pewno otrzymają odpowiednią ochronę.

Szkło wzmocnione 9H Hammer Glass

Szkło 9H wzmocnione chemicznie owoc współpracy Hammer Glass i Corning Lab. To uniwersalna ochrona ekranu smartfonu przed trudami codziennego życia – przesuwaniem po półkach, starciami z kluczami i innymi drobiazgami. Szkło o twardości 9H nie boi się nawet ostrych przedmiotów. Trzeba się nieźle postarać, by je w końcu zarysować – nawet bardziej niż analogiczne szkła konkurencji.

Odporność na rysy i do pewnego stopnia także na uderzenia to tylko część zalet szkła 9H Hammer Glass. Szkło jest oczywiście kompatybilne z rozpoznawaniem twarzy i czytnikami linii papilarnych w ekranach smartfonów.

Kolejna zaleta to jego czystość. Powierzchnia szkła została tak wykończona, by cząsteczki tłuszczu z palców nie miały punktów zaczepienia. Ma to również pozytywny wpływ na higienę – na tej powierzchni rozwija się znacznie mniej drobnoustrojów niż na zwykłym szkle.

Szkło hybrydowe Hammer Glass Flex

Gdy potrzebujesz amortyzacji albo masz smartfon z zagiętym ekranem, szkło hybrydowe Hammer Glass Flex spełni Twoje wymagania. To szalenie interesujące połączenie elastyczności folii i wytrzymałości szkła hartowanego. Jest przy tym cieniutkie i doskonale obejmie cały ekran. Przy tym nie utrudni korzystania ze smartfonu i nie przyciemni ekranu.

Szkło hybrydowe Hammer Glass Flex charakteryzuje się odpornością na zarysowanie na poziomie 7H, jest więc bardziej narażone na urazy wynikające z szorowania po chropowatych powierzchniach od szkła hartowanego. W zamian dostaniesz jednak ochronę, dzięki której zapomnisz, co to „zbita szybka” – zarówno na ekranie, jak i ta ochronna.

Szafirowe szkło Hammer Glass dla iPhone’a

Szkło Sapphire Superior Glass to wyjątkowy produkt dla smartfonów z jabłkiem na obudowie. W tej serii znajdują się najmocniejsze szkła, jakie można obecnie kupić. Można je zarysować jedynie diamentem! Są produkowane z syntetycznego szafiru i mają certyfikat Gemological Institute of America, potwierdzający ich twardość na poziomie 9+.

Niesamowita twardość szkła to nie koniec zalet. Charakteryzuje je także wysoka przejrzystość. Jeśli ważne są dla Ciebie kolory ekranu, to najlepsze szkło, z jakiego możesz korzystać. Kolejna zaleta to niesamowicie gładka powierzchnia, której nie czuć pod palcami. Przy tym szkła są dość cienkie, by nie wpływać negatywnie na walory wizualne iPhone’a i nie przeszkadzać przy korzystaniu także z etui ochronnego.

Szkła Sapphire Superior Glass są obecnie dostępne dla iPhone’ów 13 i nowszych.

Jak zdobyć szkło Hammer Glass?

Jeśli szukasz dodatkowej ochrony dla swojego smartfonu, rozejrzyj się za szkłem Hammer Glass. Szkła są już w sprzedaży w największych marketach internetowych (Allegro, Amazon). Lada chwila będzie można je kupić także w sklepach z elektroniką oraz w sklepach stacjonarnych – oczywiście z montażem na miejscu. Pierwsze punkty Hammer Glass już działają w Magnolii we Wrocławiu i w Złotych Tarasach w Warszawie.

Warto dodać, że na współpracę z Hammer Glass zgodziła się gwiazda polskiego sportu ekstremalnego. Dawid Godziek to najbardziej utytułowany polski zawodnik Freestyle BMX, dwukrotny złoty medalista X-Games w kategorii BMX Dirt i mistrz świata w rowerowym slopestyle’u. Dawid Godziek wystąpił także w kampanii reklamowej Hammer Glass, w tym w atrakcyjnych reklamach telewizyjnych.

Na koniec przypomnę, że inwestując w szkło na ekran, nie kupujesz po prostu małej tafli szkła z klejem. To wkład w dobrą przyszłość Twojego telefonu. Jego wartość na rynku wtórnym będzie zależała od tego, jak się prezentuje. Spokój ducha i brak stresu związanego z wysyłaniem sprzętu do serwisu to rzeczy bezcenne.

