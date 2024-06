Zrób to ze swoim smartfonem. Nie uwierzysz własnym oczom

Zróbmy eksperyment. Przygaś światło, zostaw w pokoju tylko niezbędne minimum. Wyobraź sobie, że zaraz zagrasz w swoją ulubioną grę.

Jest nastrojowo, zaraz wkroczysz do lochów, trzymając tylko pochodnię? Może dookoła Ciebie kolorowe neony odbijają się w kałużach? Może ruszysz zbadać niezmierzony kosmos? Te scenariusze mają jedną wspólną cechę: ciemność jest kluczowym elementem klimatu gry.

Teraz siądź przy swoim komputerze i przejdź na stronę:



Znajdź na niej kod QR i zeskanuj go swoim smartfonem, ustaw jasność ekranu telefonu na maksymalną i obróć telefon poziomo. Potrzymaj go obok monitora swojego peceta lub laptopa do grania. Możesz nawet przyłożyć telefon do ekranu tak, jak zrobiłam to na zdjęciu poniżej.

Przyjrzyj się grze świateł i szczegółom, zwłaszcza tam, gdzie jest ciemno. Widzisz różnicę? Które drzwi są jaśniejsze, która przepaść bardziej przerażająca? Myślę, że wiem, jak odpowiesz na te pytania.

Czemu obraz na telefonie wygląda lepiej?

Ekran smartfonu znacznie lepiej pokazuje to, co powinno być zupełnie czarne. Podczas gdy matryca Twojego peceta lub laptopa może zamiast czerni pokazywać szarości albo nierównomiernie „srebrzyć”, w smartfonie te miejsca po prostu nie świecą. Ta „magia” wynika z różnicy w budowie ekranów LCD (monitor, laptop) i OLED (większość smartfonów).

Właśnie sprawdzasz, jak będzie wyglądać granie na monitorze z matrycą typu OLED. Jak widzisz, nie musisz go kupować, nie musisz nawet wychodzić z domu. Jestem przekonana, że efekt przypadł ci do gustu – sama szalenie lubię grać na OLED-ach w gry, których akcja dzieje się w ciemnych miejscach oraz gdy trzeba walczyć o przetrwanie.

Monitory LCD po prostu nie są najlepsze w pokazywaniu ciemności. Nie są w stanie zrobić tego technicznie, nie pozwala na to ich budowa. Za warstwą odpowiedzialną za kolor obrazu zawsze znajduje się źródło światła. Nie da się go zasłonić na tyle szczelnie, by uzyskać „prawdziwą” czerń na niewielkim obszarze, spore znaczenie ma tu też kąt, pod jakim patrzysz na matrycę.

OLED-y dzięki wysokiemu kontrastowi pozwoli też wyciągnąć więcej z gier pełnych soczystych kolorów. Właśnie dlatego skarb na końcu wąskiego przejścia wygląda tak kusząco, a mieniąca się kolorami przepaść… jest po prostu piękna.

Pewnie teraz zastanawiasz się, co zrobić, by grać na dużym monitorze OLED? Jest proste rozwiązanie.

Graj na monitorze OLED z AGON

Możesz mieć taki monitor na swoim stanowisku do grania. Świetnym modelem na początek będzie AGON PRO AG276QZD z matrycą OLED o przekątnej 26,5 cala i rozdzielczości 2560 × 1440 pikseli (16:9). Częstotliwość odświeżania obrazu wynosi maksymalnie 240 Hz, więc na pewno nie będziesz narzekać na płynność ruchu w grach. Monitor obsługuje oczywiście rozwiązania Adaptive-Sync, AMD Free-Sync i jest kompatybilny z Nvidia G-Sync. Nie zabrakło trybu HDR. Matowe wykończenie zaś zapewni Ci komfort grania nie tylko wieczorami, ale i w słoneczny dzień.

Jeśli na co dzień grasz na laptopie, AGON PRO AG276QZD również będzie świetnym towarzyszem, bo został wyposażony w hub USB 3.0. Jego podstawa pozwala na regulację wysokości oraz obrót o 90° (pivot), na przykład, by oglądać pionowe filmy. Jeśli masz mało miejsca na biurku, pomoże możliwość montażu na ścianie lub na ergonomicznym ramieniu.

Oczywiście nie musisz ograniczać się do 26,5 cala. W serii AGON PRO znajdziesz też większe modele, na przykład zakrzywiony model Agon Pro AG456UCZD z matrycą 44,5 cala. Największy w rodzinie jest imponujący AGON PRO PD49 o przekątnej 49 cali i rozdzielczości 5120 × 1440.

Ja czuję się przekonana. Mój następny monitor na pewno będzie miał matrycę OLED.

