Nie kupuj u obcych. Polacy też mają swoje laptopy

Wokół laptopów obrosła masa stereotypów. Dla jednych sprzęt tego typu to najlepszy wyraz tego, jakie możliwości otwiera przed nami nowa technologia. Innym kojarzą się przede wszystkim z kompromisami i masą ograniczeń. Przede wszystkim jednak na hasło „laptop” większość z nas z miejsca potrafi wymienić całą litanię zagranicznych marek.

Nie każdy wie jednak o istnieniu firmy Hyperbook, a szkoda, bo zdecydowanie jest to coś, czym można i należy się chwalić. Mowa o polskim producencie laptopów, oferującym sprzęt o topowych parametrach i praktycznie nieograniczonych możliwościach personalizacji. Przede wszystkim jednak marka zadaje kłam stereotypom.

Laptopy dla każdego

W ofercie Hyperbook można znaleźć laptopy dla różnych grup użytkowników: od graczy po profesjonalistów, od entuzjastów po codziennych użytkowników, którzy szukają po prostu dobrego komputera. Polską markę wyróżnia jednak to, że nie jesteśmy skazani na jedną konkretną konfigurację, którą przygotował producent. Decydując się na sprzęt Hyperbook możemy go dowolnie spersonalizować, dzięki czemu powstanie urządzenie jedyne w swoim rodzaju, idealnie dostosowane do naszych potrzeb.

Co wyróżnia Hyperbook spośród innych marek laptopów to nasze zaangażowanie w szeroką personalizację i wyjątkową obsługę klienta. Od wstępnej konsultacji, kładziemy nacisk na zrozumienie unikalnych potrzeb i preferencji każdego klienta. Oferujemy szeroki wachlarz opcji personalizacji, w tym różne procesory, karty graficzne, pamięć RAM, typy dysków, funkcje wyświetlaczy i elementy wizualne jak kolor i grawerunki. Nasza przejrzysta i szczegółowa komunikacja zapewnia, że klienci są w pełni poinformowani i zadowoleni ze swoich wyborów.

- Tomasz Jarka, prezes zarządu Blue Technology

W praktyce laptopom Hyperbook pod wieloma względami bliżej do komputerów stacjonarnych niż klasycznych notebooków. Powinni to docenić przede wszystkim ci najbardziej wymagający użytkownicy: gracze oraz profesjonaliści. Na pierwszych czeka m.in. pełna gama procesorów i wydajnych układów graficznych, możliwość personalizacji takich detali jak dobór konkretnej pasty termoprzewodzącej czy opcja wyposażenia komputera w zaawansowany układ chłodzenia z ręcznie polerowanymi elementami. Drudzy z kolei mogą skorzystać np. z usługi profesjonalnej kalibracji ekranu albo wyposażyć swój komputer nawet w 96 GB pamięci RAM w dowolnej konfiguracji. Tego typu rzeczy w sklepowych laptopach nie dostaniecie.



Personalizacja i niezawodność – filary sukcesu

Ale jak to wygląda w praktyce? Jak przebiega proces doboru i personalizacji takiego laptopa? Wszystko zaczyna się od zrozumienia potrzeb klienta.

Dostosowywanie laptopa z Hyperbook to spersonalizowany proces dopasowany do potrzeb każdego klienta. Zaczyna się od wstępnej konsultacji, aby zrozumieć główne zastosowanie laptopa, wymagania dotyczące wydajności, budżet i preferencje. Oferujemy szeroki wybór opcji konfiguracji komponentów takich jak procesory, karty graficzne, pamięć, dyski, ekrany, klawiatury, baterie i systemy chłodzenia oraz rozbudowaną personalizację wizualną. Po ustaleniu konfiguracji, dostarczamy szczegółową wycenę do przeglądu i akceptacji.

- Tomasz Jarka

Jeśli chcielibyście kupić laptopa Hyperbook, najprostszym sposobem będzie zajrzeć na stronę producenta i skorzystać z tamtejszego konfiguratora. Poszczególne modele urządzeń podzielone zostały w zależności od gabarytów i zastosowań, natomiast lista dostępnych opcji zawiera szczegółowe objaśnienia, w jaki sposób dany element wpłynie na wydajność oraz komfort pracy z laptopem. W efekcie błyskawicznie możemy skompletować maszynę perfekcyjnie dobraną do naszych potrzeb oraz budżetu.

A kiedy taki już wybierzemy komputer nasz marzeń, przychodzi czas na montaż. Tutaj także nie ma miejsca na półśrodki. Każda maszyna jest ręcznie montowana przez techników Hyperbook, a następnie przechodzi rygorystyczny proces kontroli jakości. Wszystko po to, by zagwarantować niezawodność, która stanowi jeden z istotnych filarów sukcesu polskiej marki.

Ta troska o niezawodność bynajmniej nie kończy się w momencie, kiedy laptop dociera do klienta. Równie dużą uwagę poświęcono obsłudze posprzedażowej, realizowanej bezpośrednio przez serwis producenta.



Światowa jakość, polskie korzenie

Hyperbook to marka, z której jako Polacy naprawdę możemy być dumni. Rodzima firma udowadnia, że wybór laptopa wcale nie musi oznaczać kompromisów. Zamiast tego dostarcza świetnej jakości sprzęt na światowym poziomie. To zasługa m.in. bezpośredniej współpracy z największymi dostawcami taki Intel, NVIDIA czy AMD.

Hyperbook pozostaje na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami w branży laptopów poprzez ciągłe badania i silne partnerstwa z wiodącymi firmami technologicznymi, takimi jak Intel, AMD i NVIDIA. Aktywnie monitorujemy trendy rynkowe, uczestniczymy w konferencjach branżowych i bierzemy udział w targach technologicznych, aby być na bieżąco z nowymi innowacjami. Nasz zespół badawczo-rozwojowy nieustannie testuje i integruje nowe technologie, aby zapewnić naszym laptopom najnowsze osiągnięcia w wydajności i funkcjach.”

- Tomasz Jarka

Także jeśli planujecie w najbliższym czasie kupić nowego laptopa, może warto dać szansę Polakom? Bo jedno jest pewne – takiego sprzętu jak ten oferowany przez firmę Hyperbook w sklepach nie znajdziecie.

