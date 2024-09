Najfajniejszy smartwatch Huawei w doskonałej promocji. Masz czas do 27 października

Szukasz zegarka, który wyróżnia się na tle konkurencji i oferuje coś ekstra, czego nie mają rywale? To świetnie się składa, bo Huawei przygotował promocję na najnowszy model Watch D2, który ma pewną unikatową cechę. Jednak oferta jest ograniczona czasowo, więc trzeba się spieszyć.

Smartwatch to dzisiaj coraz częstszy widok na nadgarstkach Polaków. W ogóle mnie to nie dziwi, bo nie tylko na rynku pojawiło się mnóstwo modeli w atrakcyjny cenach, ale też mają one dzisiaj znacznie więcej do zaoferowania. Inteligentny zegarek stał się przydatnym kompanem w codziennym życiu. Nie tylko monitoruje wiele ważnych parametrów naszego ciała, jak stres, jakość snu, poziom saturacji czy temperaturę ciała, ale jest też niezwykle przydatny w codziennym ruchu, zachęcając do aktywności fizycznej.

Tylko jaki model najlepiej wybrać? Na tle wielu urządzeń, które są dostępne na rynku, szczególnie wyróżnia się nowy Huawei Watch D2. Ma on do zaoferowania funkcję, której ze świecą szukać u konkurencji. Jeśli poczułeś się zainteresowany, to warto się pospieszyć. Firma Huawei przygotowała promocję, w ramach której otrzymasz ogromny zestaw korzyści. Jednak uprzedzam, że oferta jest ograniczona czasowo, więc lepiej nie zwlekać.

Czy warto kupić Huawei Watch D2?

Odpowiedź może być tylko jedna – tak. Huawei Watch D2 to smartwatch, który na nowy, wyższy poziom wprowadza dbanie o nasze zdrowie i monitorowanie parametrów ciała. Jego największy wyróżnikiem jest funkcja monitorowania ciśnienia tętniczego i to 24 godziny na dobę. Model ten jako pierwszy wprowadza tego typu funkcję w smartwatchach. Co ważne, urządzenie jest odpowiednio skalibrowane i otrzymało certyfikację CE MDR, która gwarantuje wiarygodność wyników. Producent deklaruje, że pomiar błędów wynosi zaledwie 3 mmHg, co jest wynikiem bardzo dobrym.

Jednak pomiar ciśnienia tętniczego to nie wszystko, co ma do zaoferowania Huawei Watch D2. Zegarek pozwala na kompleksowe monitorowanie parametrów naszego ciała. W czasie rzeczywistym sprawdza też poziom saturacji (SpO2), kluczowe fazy snu, poziom stresu, a nawet temperaturę skóry. Do tego dochodzi też analiza EKG, która stale monitoruje serce i na bieżąco jest w stanie informować o potencjalnych zagrożeniach, np. migotaniu przedsionków, rytmie zatokowym czy przedwczesnym pobudzeniu przedsionkowym i komorowym. Pokusiłbym się o stwierdzenie, że Huawei Watch D2 zadba o Twoje zdrowie w dzień i w nocy. To właśnie jego największa zaleta.

Zegarek dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych – promiennego złota oraz klasycznej czerni. Wyposażony jest w wysokiej klasy, 1,82-calowy wyświetlacz AMOLED o szczytowej jasności aż 1500 nitów, która gwarantuje dobrą widoczność nawet w pełnym słońcu. Obudowa wykonana jest z aluminium, co dodatkowo nadaje mu klasy. Przy tym wszystkim jest to urządzenie, które wygląda elegancko i świetnie pasuje zarówno na co dzień, jak i w zestawie z garniturem lub wieczorową suknią. Do tego jest to sprzęt smukły i lekki, więc szybko zapomnisz, że masz go na ręce.



Huawei Watch D2 jest kompatybilny zarówno z urządzeniami z systemem Android, jak i iOS, więc nie musisz zamykać się w jednym ekosystemie.

Promocja na Huawei Watch D2

Z okazji premiery Huawei Watch D2 w oficjalnym, polskim sklepie producenta pojawiła się bardzo atrakcyjna promocja. Przy zakupie urządzenia, możesz liczyć na całą garść dodatków i korzyści. Sprawdźmy, co dokładnie przygotowała firma Huawei, a jest tego całkiem sporo.

Zacznijmy od tego, że sprzedaż Huawei Watch D2 ruszyła w Polsce 19 września. Premierowa oferta potrwa do 27 października, więc do tej daty masz czasy, aby kupić zegarek i skorzystać ze wszystkich korzyści. A to między innymi słuchawki Huawei FreeBuds 5i w prezencie, za które normalnie zapłaciłbyś 299 zł. Całkiem nieźle się zaczyna, a to dopiero początek.

Zakup Huawei Watch D2 w premierowej ofercie uprawnia również do zakupu inteligentnej wagi Huawei Scale 3 w cenie zaledwie 9,99 zł. Poza tym to też możliwość kupna dodatkowych pasków bez poduszki powietrznej za 9,99 zł (mają być dostępne od połowy października), a także wydłużonej o rok gwarancji w cenie obniżonej aż o 60 proc. Przyznasz, że to całkiem niezła oferta, ale tu cię zaskoczę, bo to nadal nie jest wszystko.

Na co jeszcze możesz liczyć po zakupie zegarka? W mojej ocenie bardzo ważna jest jednorazowa, darmowa wymiana paska z poduszką powietrzną. Normalnie taka usługa kosztuje 199 zł, a tutaj masz ją bez żadnych opłat i to w ciągu aż 2 lat od zakupu urządzenia. W końcu to pomiar ciśnienia jest najważniejszym wyróżnikiem Huawei Watch D2, więc taki dodatek do premierowych zamówień brzmi bardzo dobrze.

A jakby tego było mało, to Huawei dorzuca jeszcze za darmo 3-miesięczną subskrypcję Zdrowie+, w ramach której dostajesz między innymi: ekskluzywny dostęp do treningów i zestawów ćwiczeń przygotowanych przez światowej klasy ekspertów, akcji Global City Run, planu utrzymania formy, ponad 170 relaksacyjnych utworów oraz rozszerzonej funkcji medytacji. Za taki pakiet musiałbyś normalnie zapłacić 104,97 zł.

Jednak najważniejsze pytanie brzmi – ile Huawei Watch D2 kosztuje? W ramach oferty premierowej jego cena została ustalona na 1599 zł. Za tyle kupisz go w oficjalnym sklepie producenta, gdzie dostaniesz wszystkie wyżej wymienione dodatki i korzyści. Jeśli dla kogoś to kwota zbyt wygórowana, to nie ma powodów do obaw. Huawei umożliwia również zakup na 20 rat 0 proc., więc za około 80 zł na miesiąc.

Pamiętaj, że premierowa oferta trwa tylko do 27 października. Do tego dnia musisz kupić zegarek, aby otrzymać wszystkie opisanie korzyści. Lepiej z tym nie zwlekać!

Tekst sponsorowany na zlecenie firmy Huawei.

