Huawei Pura 70 - obowiązkowy gadżet współczesnego faceta

Porządny smartfon to gadżet, który doceni każdy mężczyzna – szczególnie kiedy mowa o urządzeniach z rodziny Huawei Pura 70.

Podobno faceci to gadżeciarze. Prawda jest jednak taka, że do elektroniki i technologii ciągnie nas nie tylko z powodu zastrzyku endorfin, który tego typu sprzęty potrafią zafundować. Szukamy sprzętu, dzięki któremu nasze życie stanie się lepsze; który nas nie zawiedzie i pomoże w walce z codziennymi wyzwaniami oraz spełnianiu naszych marzeń.

Dla wielu z nas takim niezawodnym kompanem jest nasz smartfon. Tyle tylko, że smartfon smartfonowi nierówny i niektóre w tej roli sprawdzą się po prostu lepiej – na przykład urządzenia z rodziny Huawei Pura 70, czyli nowe telefony chińskiego producenta z mocnym naciskiem na funkcje fotograficzne. Obejmuje ona trzy modele – wariant standardowy, Pro i Ultra – oferujące zaawansowane funkcje, dostosowane do potrzeb różnych użytkowników.

Dlaczego warto wybrać jeden z nowych foto-smartfonów Huawei? Wyobraźmy sobie kilka scenariuszy.

Tomek. Pasjonat fitnessu i spacerów po górach

Poznajcie Tomka. Tomek każdy dzień zaczyna od biegania, regularnie chodzi na siłownię, a weekendy lubi spędzać w górach. Potrzebuje telefonu, który da radę dotrzymać mu kroku. Kompaktowego, wytrzymałego i o dobrych parametrach. Na całe szczęście Huawei Pura 70 doskonale pasuje do tego opisu.



Przede wszystkim mimo dużego ekranu o przekątnej 6,6” to nadal w miarę kompaktowy telefon. Bez problemu mieści się i do kieszeni, i do „nerki”, z którą Tomek chodzi biegać. Mimo to w środku znalazło się miejsce na duży akumulator o pojemności 4900 mAh, który spokojnie potrafi wytrzymać cały dzień z włączonym GPS-em. To o tyle ważne, że na górskim szlaku nie ma zbyt wielu okazji, by podłączyć się do ładowarki.

Zresztą wytrzymałość jest dla Tomka ważna także w tym bardziej dosłownym, „fizycznym” kontekście. Chwila nieuwagi, nierówna płytka chodnikowa albo kawałek śliskiego kamienia i witamy się z glebą… a razem z nami nasz smartfon. Etui i szkło ochronne to jedno, ale każde dodatkowe zabezpieczenie jest w tej sytuacji na wagę złota.

Wyświetlacz Huawei Pura 70 zabezpieczony został wzmacnianym szkłem Kunlun Glass 2. Do tego telefon jest pyło- i wodoodporny. Nawet jeśli upadnie na kamienie, to prawdopodobnie nadal będzie się po co schylać – o niewielu smartfonach w tej cenie można coś takiego powiedzieć.

Maciek, zakochany w córeczce pasjonat gotowania

Maćka na pewno kojarzycie. To spokojny gość ze stabilną pracą, dla którego najważniejsza jest rodzina. To nie znaczy, że Maciek nie ma hobby – w wolnych chwilach lubi gotować, a jak żona śpi, zdarza mu się pograć online z kolegami. Pierwsze miejsce w jego życiu zajmują jednak najbliżsi, szczególnie córeczka, w której jest absolutnie zakochany.



Maciek nie potrzebuje telefonu z milionem fajerwerków. Dużo ważniejsze, żeby ten był niezawodny i gwarantował dostęp do używanych przez niego na co dzień aplikacji. No i musi mieć dobry aparat, by w każdej chwili móc uwiecznić najpiękniejsze chwile spędzane z bliskimi.

Wybór padł na Huawei Pura 70 Pro. Znajdziemy tu świetny wyświetlacz LTPO OLED o przekątnej 6,8” i odświeżaniu 120 Hz i potężny akumulator 5050 mAh. Fakt, że ten ostatni można błyskawicznie naładować ładowarką o mocy 100 W to dodatkowy atut, szczególnie kiedy bateria świeci pustką, a trzeba szybko wychodzić po młodą do przedszkola.

Głównym atutem dla Maćka był jednak świetny aparat. Główny moduł o rozdzielczości 50 Mpix pozwala zrobić świetną fotkę w praktycznie każdych warunkach. Rodzinne zdjęcia wakacji, spontaniczny portret córki złapany podczas wycieczki do zoo, zapierający dech w piersiach zachód słońca, uchwycony przy okazji powrotu z pracy – Huawei Pura 70 Pro jest zawsze pod ręką i pozwala uwiecznić każdą z tych chwil.

Ale fajny aparat przydaje się także podczas realizowania swoich pasji – w przypadku Maćka mowa o gotowaniu. Okazuje się, że fotografowanie pięknie podanych potrwa także potrafi sprawić mnóstwo frajdy, a Huawei Pura 70 Pro daje duże pole do popisu, jeśli chodzi o zabawy kompozycją. Zmienna przysłona umożliwia precyzyjną kontrolę głębi ostrości, pozwalając uzyskać piękne rozmycie tła albo wręcz przeciwnie – wyraźnie uchwycić większy fragment kadru. Spektakularne efekty można uzyskać także za pomocą teleobiektywu z trybem makro – wystarczy plaster cytryny, latarka i trochę wyobraźni.

Leon, zakręcony technologicznie imprezowicz ze smykałką do fotografii

Leon to najbardziej wymagający z naszej trójki bohaterów. Pasjonat nowych technologii, artystyczna dusza, która widzi świat jako jeden wielki kadr, a przy okazji entuzjasta życia nocnego, który oczekuje, że jego telefon dotrzyma mu kroku. Nie należy się dziwić, że Leon wybiera tylko to, co najlepsze.



Dlatego do jego kieszeni trafił Huawei Pura 70 Ultra. To topowy smartfon, który już od pierwszych chwil wyróżnia się swoim ekskluzywnym designem. Przepiękny wyświetlacz LTPO OLED o przekątnej 6,8”, stylowe plecki z wykończeniem imitującym skórę i dbałość o najdrobniejsze detale od razu dają do zrozumienia, że mamy do czynienia ze sprzętem wyjątkowym – tak jak jego właściciel.

Ale po raz kolejny to aparat stał się głównym argumentem za wyborem Huawei Pura 70 Ultra. Tutejszy główny moduł to jednostka na bazie 1-calowej matrycy o naprawdę wyśrubowanych parametrach. Choć na pierwszy rzut oka rozdzielczość 50 Mpix i przysłona f/1.6-4.0 nie sugerują dużych różnic w porównaniu z wariantem Pro, w praktyce różnica jest i to duża. Tutejszy sensor gromadzi więcej światła, dzięki czemu jeszcze lepiej radzi sobie po zmroku i w trudnych warunkach oświetleniowych.

Jeśli większość flagowców spełnia fotograficzne potrzeby Leona na 90 procent, Huawei Pura 70 Ultra wnosi te ostatnie 10 procent, dzięki którym bezlusterkowiec tak naprawdę może zostać w domu. Nieważne, czy do zrobienia jest zdjęcie z ciemnego klubu, czy artystyczna kompozycja z udziałem modernistycznej kamienicy i przechodnia w ciemnym prochowcu – ten telefon zrobi robotę równie dobrze jak większość „prawdziwych” aparatów. Jednocalowa matryca to szerszy zakres dynamiki, dokładniejsze odwzorowanie kolorów oraz lepsza jakość zdjęć po zmroku. To taka kropka nad „i”, która pozwala topowemu modelowi Huawei brylować w obszarach, które sprawiają problemy większości telefonów.

Każdy z nas ma inne potrzeby i stawia czoła innym wyzwaniom. Może odnajdujesz się w jednym z opisanych scenariuszy, a może Twoje życie wygląda zupełnie inaczej. Tak czy inaczej jednego jestem pewny – na pewno znajdzie się w nim miejsce na telefon z rodziny Huawei Pura 70. Warto dać mu szansę i przekonać się, w jaki sposób odmieni Twoją codzienność.

