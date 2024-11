Twoja lodówka może osczędzać pieniądze. Żart? Nie, tylko Hisense RQ768N4GBE

Żyjemy w takich czasach, gdy w sklepach łatwo znaleźć sporo dobrych lodówek - ale wybrać najlepszą albo taką z top 3, to już nie takie proste. Mimo to pokuszę się, by opisać Wam lodówkę idealną. Przynajmniej dla mnie i mojej rodziny. Mowa o Hisense RQ768N4GBE.

"Hej!" – powie ktoś na początek. "Dlaczego portal technologiczny pisze o lodówce?" Cóż, powody są dwa. Pierwszy – wiele z tych sprzętów jest dziś czasem upakowanych niemalże po same brzegi elektroniką oraz sprytnymi rozwiązaniami ułatwiającymi nasze życie. Drugi – miałem okazję zobaczyć ten sprzęt na własne oczy i moje wrażenia z tego spotkania są bardzo pozytywne. Jeśli zastanawiacie się jaką lodówkę wybrać, to Hisense RQ768N4GBE może pojawić się wysoko, jeśli nie na szczycie Waszej listy zainteresowań. Zwłaszcza jeśli szukacie nieszablonowych rozwiązań takich jak na przykład szuflada próżniowa w lodówce.

Na pierwszy rzut oka można się zakochać

Oczywiście, ostateczny werdykt zależy od tego, jak na co dzień korzystacie z lodówki. Mam tu na myśli kwestię liczby użytkowników tego sprzętu. Dlaczego to takie ważne? Już same wymiary z zamkniętymi drzwiami pokazują rozmach tego sprzętu. Mamy tu bowiem prawie dwa metry wysokości i niemal metr szerokości! Łączna pojemność lodówki i zamrażarki to prawie 600 litrów. Nie wiem, jak u Was, ale w mojej rodzinie coraz częściej zdarza się, że w lodówce trzeba uprawiać kreatywne pakowanie - szczególnie odkąd pojawiły się dzieci. Z Hisense RQ768N4GBE ten problem odpada.

Pozostając jeszcze chwilę przy walorach zewnętrznych, warto wspomnieć o jeszcze jednym ważnym wymiarze. Ta lodówka typu multidoor jest bowiem zaprojektowana na głębokość 60 centymetrów, co czyni ją idealnym rozwiązaniem pod obudowę. Tym bardziej że z zewnątrz sprzęt ten wygląda po prostu bajecznie. Elegancka, połyskliwa czerń na drzwiach dopasuje się do większości, jeśli nie do wszystkich kuchennych stylizacji. A dzięki świetnym zawiasom możecie obudować lodówkę po bokach w odległości raptem 3 milimetrów! Odstęp o grubość paznokcia między tym sprzętem od Hisense a kuchennymi szafkami wystarczy, by otwierać spokojnie drzwi na kąt o szerokości 100 stopni!

Jedzenie świeże na dłużej

Dużo rzeczy w lodówce sprawia, że poza kwestią pojemności dochodzi nam jeszcze jedna sprawa: zachowanie świeżości. Ileż to razy moje dzieci stwierdziły, że czegoś nie chcą jeść i koniec. A co ze mną? Ja zostałem z miską zupy czy talerzem drugiego dania, którego nie miałem ochoty już dojadać ani dziś, ani jutro. No ale szkoda mi wyrzucić takie jedzenie, tylko najchętniej wróciłbym do niego dopiero za kilka dni. Jak to zrobić, żeby utrzymać jego świeżość wystarczająco długo?

Hisense ma na to aż kilka patentów. Ten najciekawszy to zastosowana tu szuflada próżniowa. Miałem okazję zobaczyć, jak to działa i teraz już wiem, że to jest tzw. “must have” – rzecz konieczna, jeśli szukamy lodówki z najwyższej półki. Rozwiązanie na swój sposób proste, ale też genialne i bardzo przydatne. Mówimy bowiem o aż 10 dodatkowych dniach, podczas których nasze jedzenie utrzymuje wciąż świeżość. Wystarczy, że Wasze jedzenie schowacie do specjalnie przeznaczonej do tego szuflady, dociśniecie rączkę, a sprzęt usunie znajdujące się w środku powietrze. Zamiast całej masy pudełek i nieporęcznych urządzeń mamy w końcu coś, co jest bardzo praktyczne i nie wymaga od nas wydania dodatkowych pieniędzy. To ogromna korzyść dla rodzinnego budżetu - no i ogromna zaleta, która stawia ten sprzęt wysoko w rankingu lodówek multidoor.

Lodówka czy zamrażarka? Ty wybierasz?

Bardzo podoba mi się też elastyczność tej lodówki. Nie, spokojnie, nie chodzi o żadne wyginanie elementów, ale o idealne dopasowanie się do potrzeb mojej rodziny. Idzie zima, więc w naszym przypadku rośnie liczba rzeczy, które trafiają do zamrażarki. Za to latem czasem nie ma gdzie już trzymać tych świeżych owoców i warzyw.

Hisense proponuje tu strefę My Fresh Choice, która świetnie rozwiązuje ten problem. Lodówka pozwala na zmianę funkcji jednego z czterech segmentów. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatury sięgającemu od 5 stopni na plusie, aż po 18 na minusie możemy zdecydować, czy potrzebujemy akurat więcej miejsca do chłodzenia, czy mrożenia. Innym rodzajem elastyczności jest też technologia Triple Cooling Zone, która pozwala ustawić różne temperatury w każdej z trzech komór. Samą lodówkę można też przełączyć na tryb szybkiego chłodzenia i mrożenia, co przyda się zwłaszcza latem, gdy zabraknie nam lodu do lemoniady dla dzieci.

Koniec brzydkich zapachów

Funkcji ułatwiających przedłużenie świeżości naszego pokarmu też jest jeszcze więcej. Na przykład Hi-Nano wykorzystuje wysokie stężenia jonów dodatnich i ujemnych, co wpływa na inaktywację, a więc po prostu wyłączenie aktywności bakterii i wirusów. Dodatkowa korzyść? Koniec z nieprzyjemnymi zapachami. Wiele dobrego robi też specjalna szuflada z możliwością regulacji wilgotności. Z kolei rozwiązania takie jak Metal-Tech Cooling i Total No Frost umożliwiają równomierne rozprowadzenie chłodnego powietrza, co przekłada się na brak szronu w środku.

Cieszę się też, że Hisense wprowadził kilka może mniej spektakularnych, ale bardzo potrzebnych rozwiązań. Z pewnością zaliczam do nich alarm otwartych drzwi – kolejna konieczna rzecz, jeśli macie w domu małe dzieci notorycznie niedomykające lodówki. Albo sami jesteście tak zakręceni. Druga sprawa to sprężarka inwerterowa, która dostosowuje swoją pracę do warunków panujących w środku. Bardzo cenię sobie takie smart rozwiązania, które przekładają się na oszczędność moich pieniędzy za rachunki i dłuższe życie samego sprzętu. A skoro mowa o płatnościach za prąd, to nie bez znaczenia na to będzie też oszczędne w energię oświetlenie LED.

Dla rodzin? Idealna!

Choć lodówkę Hisense RQ768N4GBE mogłem oglądać w akcji tylko przez krótki czas, wiem już, że doskonale wpasowuje się w moje gusta i zapotrzebowania rodziny. Świetnie dba zarówno o nasze wydatki, jak i ekologię – niższe zużycie prądu czy niemarnowanie jedzenia to dla mnie ważne kwestie. A w połączeniu ze świetnym wykonaniem przekłada się to na bardzo poważnego kandydata w walce o najwyższe miejsce w rankingach rodzinnych lodówek. Liczba zastosowanych rozwiązań technologiczny ułatwiających moją codzienność oraz elegancki design zdecydowanie podbiły moje serce.

