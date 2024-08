Każdy powinien mieć w kuchni taki sprzęt. Nie mam żadnych wątpliwości

Nie jesteś mistrzem gotowania, a chciałbyś przygotowywać pyszne i zdrowe potrawy? Mam dla ciebie propozycję. Jest nią grill elektryczny Hisense HCG1600DBT, dzięki któremu gotowanie stanie się łatwiejsze, a potrawy pyszne i zdrowe.

Polacy coraz świadomiej podchodzą do jedzenia. Staramy się odżywiać zdrowo i korzystać ze świeżych, a nie przetworzonych produktów. Jednak same składniki to nie wszystko. Duże znaczenie odgrywa też sprzęt, na którym potrawy przygotowujemy.

Patelnia oraz piekarnik to raczej standardowe wyposażenie każdego domu, ale w mojej ocenie warto postawić jeszcze na elektryczny grill, który znacząco poszerzy twoje możliwości pod kątem przygotowywanych potraw, a dodatkowo wiele przepisów znacząco ułatwi. Na jaki model postawić? Wybór jest jeden – Hisense HCG1600DBT.

Jestem przekonany, że grill elektryczny będzie doskonałym wyposażeniem w każdej kuchni, a model Hisense HCG1600DBT to zdecydowanie jeden z najciekawszych wyborów, dostępnych na rynku. Urządzenie ma do zaoferowania wiele funkcji, o których konkurencja może tylko pomarzyć. Sprawdźmy, co dokładnie przyszykował dla nas producent.

Termo sonda, czyli prawdziwy gamechanger

Nie będę udawał skromności. Często gotuję i uważam się za całkiem przyzwoitego kucharza, przynajmniej jak na domowe warunki. Potrafię zrobić wiele rzeczy, ale nawet mi zdarzają się błędy nowicjusza. Szczególnie jak robię coś, w czym nie mam dużego doświadczenia. Jednym z częstszych niedopatrzeń jest nieodpowiedni czas przygotowywania mięsa, które albo jest niedopieczone, albo trochę przeciągnięte, a przez to suche lub twarde.

Z Hisense HCG1600DBT tego problemu nie ma. Jak to możliwe? Ponieważ urządzenie wyposażone jest w termosondę. To tak naprawdę bardzo prosty gadżet, który jest niczym innym, jak czujnikiem temperatury, mierzącym ciepło wewnątrz potrawy. Jednak tak, wydawałoby się, prosta rzecz sprawia, że grillowanie czy pieczenie staje się o niebo łatwiejsze.

Zyskujesz dzięki temu pewność, że mięso będzie przygotowane idealnie tak, jak sobie to zaplanowałeś. Nawet totalny nowicjusz będzie mógł pochwalić się przed rodziną lub znajomymi potrawami, które zjedzą z ogromnym smakiem, ponieważ odpowiedni moment wysmażenia zostanie ogłoszony za pomocą sygnału dźwiękowego. Z przeciętnego kucharza staniesz się osobą, do której inni będą pchać się na obiady i domowe imprezy.

Idealny stek dzięki Hisense HCG1600DBT

Nie da się ukryć, że nie każdy jest Magdą Gessler lub Gordonem Ramsayem, i nie ma w tym nic złego. Nie wszyscy muszą mieć talent do gotowania. Z elektrycznym grillem Hisense nie jest on wymagany, bo urządzenie wiele rzeczy zrobi za ciebie. Jak? Chociażby za sprawą aż 11 automatycznych programów, dzięki którym nie musisz się martwić, że źle ustawisz temperaturę lub czas grillowania. Wystarczy jeden przycisk, aby model HCG1600DBT sam dobrał optymalne ustawienia.

To między innymi aż cztery programy do steków, w zależności od pożądanego stopnia wysmażenia wołowiny. Każdy, kto kiedykolwiek próbował zrobić pyszny kawałek polędwicy lub antrykotu wie, że wcale nie jest to tak łatwe, jak może się wydawać. Dzięki elektrycznemu grillowi łatwe się staje, i danie będzie przygotowane dokładnie tak, jak chcesz. Pozostałe programy pozwolą przygotować: kurczaka, rybę, bekon, hamburgery, warzywa, kiełbaski, a także tosty lub panini.

Dużym ułatwieniem będzie prosty w obsłudze panel sterowania, który można obsługiwać bez konieczności otwierania samego urządzenia. To wręcz banalnie łatwe. Wystarczy jeden przycisk i zaczyna dziać się magia.

Jeden grill, a jednak dwa

Hisense HCG1600DBT ma wiele innych zalet, ale warto wspomnieć przynajmniej o jeszcze jednej. Musisz wiedzieć, że jest to grill składany, który pozwala przygotowywać potrawy po dwóch stronach jednocześnie. Przekłada się to na idealnie przygotowane potrawy, które są równo wysmażone. To bardzo ważne, np. w przypadku mięs lub zwykłych tostów. Jednak to nie wszystko. Urządzenie wyposażone jest w zawias 180 stopni, który pozwala obie powierzchnie grillowe rozłożyć na płasko. Co to daje?



Po pierwsze, znacznie większą powierzchnię grillowania. W ten sposób znika problem większych kawałków mięsa lub gdy jedzenie musimy przygotować dla kilku osób. To jednak nie wszystko. Na każdej z powierzchni możemy ustawić inną temperaturę i czas przygotowywania. Tym samym na jednej możemy np. smażyć lub grillować mięso, a na drugiej szykować chrupiące pieczywo lub warzywa, bez strachu, że program nie będzie odpowiednio dobrany. To kolejna funkcja, która znacząco ułatwia życie domowych kucharzy. Dzięki Hisense HCG1600DBT gotowanie stanie się przyjemnością, a dzięki pysznym potrawom przerzucisz się na zdrowsze domowe obiady ze świeżych produktów.

Hisense HCG1600DBT – grill dla Ciebie

Warto wspomnieć jeszcze między innymi o zdejmowanych panelach grzewczych, co ułatwia czyszczenie, a także o specjalnej szufladce ściekowej, w której zbiera się nadmiar tłuszczu. Poza tym grill ma też zatrzask, który ułatwia przenoszenie go z miejsca na miejsce, więc transport, np. na działkę, nie będzie stanowić żadnego problemu.

Hisense HCG1600DBT to świetne rozwiązanie zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych kucharzy. Jest przy tym bardzo atrakcyjnie wyceniony, bowiem zapłacisz za niego jedyne 389 zł. Tak niewielki wydatek sprawi, że gotowanie nie tylko będzie łatwiejsze, ale też potrawy staną się smaczniejsze i zdecydowanie poszerzymy swoje kulinarne portfolio.

Tekst sponsorowany na zlecenie marki Hisense.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Bartek Grzankowski (Grzanka)