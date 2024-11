Ten gadżet powinien być w każdy domu. Teraz kupisz go w promocji

Robot sprzątający to urządzenie, które przyda się w każdym domu. Nowa promocja firmy Dreame to świetna okazja, by zawitał także pod Waszym dachem.

Umówmy się: nowoczesne gadżety są fajne, ale zwykle nie na tyle, by nie dało się wyobrazić sobie bez nich życia. Jest jednak jedno urządzenie, które moim zdaniem powinno się znaleźć w każdym domu: robot sprzątający. Mała rzecz, a ile czasu i nerwów potrafi oszczędzić!

Decydując się na odkurzacz automatyczny, na nowo przekonacie się, jak komfortowe może być codzienne sprzątanie. Warto jednak poświęcić chwilę na znalezienie porządnego modelu, idealnie dopasowanego do naszych potrzeb. Na całe szczęście to ostatnie nie powinno być problemem – wystarczy spojrzeć na ofertę firmy Dreame, która właśnie uruchomiła swoją promocję z okazji Black Friday.

Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej kilku najciekawszym modelom, które znajdziemy na przecenach.

Dreame D10 Plus Gen 2



Dreame D10 Plus Gen 2 to odkurzacz, który udowadnia, że wysokiej klasy robot sprzątający wcale nie musi kosztować fortuny. Wystarczy nieco ponad 1000 zł, by cieszyć się pięknie wysprzątanym domem.

Mimo niewygórowanej ceny model Dreame D10 Plus Gen 2 ma praktycznie wszystkie najważniejsze funkcje, jakich od takiego sprzętu można oczekiwać. Dzięki wysokiej sile ssania (6000 Pa) urządzenie doskonale rozprawi się z kurzem i wszystkimi zabrudzeniami, natomiast system Smart Pathfinder oraz wbudowany sensor LiDAR gwarantują, że odkurzacz nie pobłądzi w naszym mieszkaniu, tylko sprawnie ominie wszystkie przeszkody. Ba, w zestawie dostaniemy nawet „bezobsługową” stację dokującą z pojemnikiem na kurz, dzięki której nie będziemy musieli sami opróżniać robota po każdym sprzątaniu.



Dreame L10s Pro Gen 2



Dreame L10s Pro Gen 2 to nowa wersja absolutnego bestsellera. Mówimy tu o robocie sprzątającym, który potrafi nie tylko odkurzyć, ale i wymopować podłogi!

Wbrew pozorom to spore osiągnięcie – większość modeli na rynku nawet jeśli ma mycie na mokro w specyfikacji, to jego skuteczność pozostawia wiele do życzenia. A Dreame L10s Pro Gen 2? On kafelki i panele wysprząta tak dokładnie, że nawet przed teściową nie będzie się czego wstydzić. A na mopie nie koniec, bo robot doskonale radzi sobie z odkurzaniem (siła ssania rzędu 7000 Pa), doskonale nawiguje po pomieszczeniach dzięki sensorowi LiDAR, a mała i zgrabna stacja ładowania zmieści się w praktycznie każdym pomieszczeniu.



Dreame L10s Ultra



Dreame L10s Ultra to jeden z ulubionych robotów w naszej redakcji. Nieśmiało zdradzę, że dokładnie ten model mam u siebie w mieszkaniu i nie wymieniłbym go na żaden inny. Dlaczego? Bo nie kosztuje fortuny, a swoją robotę robi absolutnie rewelacyjnie.

Odkurzacz charakteryzuje się mocą ssania na poziomie 5300 Pa oraz skuteczną funkcją mopowania, dzięki czemu radzi sobie nawet z najtrudniejszymi zabrudzeniami. Dzięki kombinacji sensora LiDAR oraz wbudowanej kamery sprawnie nawiguje po pomieszczeniach i wymija wszystkie przeszkody, dzięki czemu nie trzeba ciągle ratować go z opresji. Moim ulubionym elementem jest jednak tutejsza stacja dokująca z wbudowanymi pojemnikami na kurz oraz wodę. Dzięki niej jest to sprzęt praktycznie bezobsługowy – nie musimy nic czyścić po każdym sprzątaniu, bo robot zrobi to za nas. Czego chcieć więcej?



Dreame L10s Pro Ultra Heat



Dreame L10s Pro Ultra Heat to już model „na wypasie”. Może się pochwalić wszystkimi zaletami modelu L10s Ultra, czyli skutecznym mopowaniem, bezobsługową obsługą dzięki zaawansowanej stacji dokującej, ale ma większą siłę ssania (7000 Pa) oraz ma kilka asów w rękawie, które go wyróżniają. Przede wszystkim w stacji ładowania znajdziemy specjalną grzałkę, dzięki czemu proces suszenia mopów po myciu podłóg trwa dużo szybciej i jest bardziej higieniczny.



Dreame L20 Ultra



Jeśli szukacie robota sprzątającego, który nie tylko doskonale radzi sobie z brudem, ale i równie dobrze wygląda, to trafiliście pod właściwy adres. Zapraszam do rzucenia okiem na Dreame L20 Ultra, który w jednej i drugiej kategorii praktycznie nie ma sobie równych.

Eleganckiemu robotowi nie brakuje niczego, co powinien mieć nowoczesny odkurzacz. Doskonale radzi sobie z czyszczeniem na sucho oraz na mokro, skutecznie nawiguje między przeszkodami dzięki systemowi Patfhinder, a nawet posiada wysuwane pady mopujące, dzięki którym lepiej dociera w trudno dostępne zakamarki. Ale szczerze? Największą gwiazdą jest tutaj stacja dokująca, która nie tylko ułatwia obsługę odkurzacza (teoretycznie wystarczy raz na 2,5 miesiąca opróżnić pojemnik na kurz), ale i doskonale prezentuje się w praktycznie każdym wnętrzu.



Dreame L40 Ultra



Flagowiec. Najwyższa półka. Klasa sama w sobie. Jeśli chcecie tego, co najlepsze, to wybór może być tylko jeden: Dreame L40 Ultra.

Serio, ciężko znaleźć odkurzacz o lepszych parametrach. Moc ssania na poziomie 11 000 Pa gwarantuje, że sprzęt poradzi sobie z każdym brudem. Żaden włos ani paproch się nie uchroni. Do tego para skutecznych, wysuwanych mopów, zaawansowany system rozpoznawania przeszkód oraz pakiet technologii takich jak OmniDirt i CleanGenius, dzięki którym odkurzacz sam potrafi dobrać parametry sprzątania do panujących warunków. Serio, tu jest absolutnie wszystko, czego od takiego sprzętu można wymagać – i to za zupełnie rozsądne pieniądze.

