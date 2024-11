Black Friday w x-kom: skorzystaj z rabatów do 80%

To już teraz. Ruszyła najlepszy moment na wyłapanie najlepszych rabatów w roku. Black Friday w x-komie to okazja, by zdobyć wymarzone produkty w niezwykle korzystnych cenach.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz sprzętu do pracy, rozrywki, czy praktycznych akcesoriów, teraz możesz znaleźć je w wyjątkowej ofercie. Sprawdź promocje w sklepie x-kom i odkryj jeszcze więcej okazji.

Black Friday w x-kom – złap najlepsze zniżki w roku

Black Friday w x-komie już wystartował! To doskonały moment, by skorzystać z najniższych cen w roku i wybrać produkty z szerokiej gamy kategorii. Jeśli szukasz laptopa, smartfona, słuchawek, aparatu czy komponentów, teraz znajdziesz je w fantastycznych cenach.

W ofercie sklep przygotował wysokiej jakości produkty, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Nie przegap tej szansy i przygotuj się na zakupy, które pozwolą zaoszczędzić i poprawić Twój codzienny komfort – takie promocje pojawiają się tylko raz w roku.

Sprawdź produkty warte szczególnej uwagi:

Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać do koszyka wybrane produkty objęte promocją i dokończyć składanie zamówienia. Promocja nie wymaga użycia kodu rabatowego. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku. Akcja trwa do 1 grudnia 2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

👉 Poznaj wszystkie produkty dostępne w Black Friday w x-kom

Black Friday w al.to – odkryj ogromne obniżki do 99%

Swoją promocję z okazji Czarnego Piątku przygotował także sklep al.to. Tam Black Friday rusza 28 listopada o godz. 23:00 w aplikacji mobilnej al.to, a od północy te same oferty znajdziesz również na stronie internetowej. To idealna szansa, by wykorzystać rabaty sięgające aż do 99% na szeroką gamę produktów.

W promocji czekają na Ciebie nowoczesne sprzęty AGD, które usprawni codzienne obowiązki, sprzęty do ćwiczeń wspierające zdrowy styl życia oraz zabawki i zestawy LEGO – idealne dla każdego fana kreatywnej zabawy.

Sklep nie zapomniał również o rodzicach i najmłodszych – w ofercie znajdziesz wiele praktycznych produktów, które sprawdzą się na co dzień lub jako wspaniały prezent. Nie zwlekaj – takie promocje zdarzają się raz w roku. Zajrzyj już teraz i złap najlepsze okazje.

Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać do koszyka wybrane produkty objęte promocją i dokończyć składanie zamówienia. Promocja nie wymaga użycia kodu rabatowego. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku. Akcja trwa do 2 grudnia 2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

👉 Zobacz całą promocję Black Friday w al.to

