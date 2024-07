Odkurzacz Xiaomi zgarniesz za darmo. Wystarczy spełnić kilka warunków

Szukasz korzystnej karty kredytowej i nowego odkurzacza? Bank Citi Handlowy da Ci jedno i drugie.

Bank Citi Handlowy przygotował promocję, w której możesz sprzątnąć nie tylko kartę Simplicity z bonusami, ale też robota sprzątającego Xiaomi. Zasady promocji są proste i wszystko załatwisz bez wychodzenia z domu.



Jak zdobyć kartę i odkurzacz Xiaomi?

Wniosek o kartę możesz złożyć online. Bank Citi Handlowy umożliwia załatwienie wszystkiego bez wychodzenia z domu. Odpowiedni formularz możesz wypełnić przez internet, a by potwierdzić swoją tożsamość, wystarczy, że zrobisz selfie i zdjęcie swojego dowodu osobistego.

Twoja nowa karta Citi Simplicity zostanie przysłana pocztą, otrzymasz też instrukcję jej aktywacji. Wydanie i używanie karty Citi Simplicity kosztuje 0 złotych. Karta daje dostęp do wygodnego kredytu, za który nie zapłacisz żadnych odsetek przez nawet 56 dni. Potem RRSO wynosi 24,46 proc. Ponadto karta daje dostęp do wygodnych rat, dostępnych od ręki i bez żadnych dodatkowych formalności. Jest tu także Chargeback oraz dostęp do rabatów i nagród za transakcje. Oczywiście możesz podłączyć kartę do systemów płatności Google Pay i Apple Pay, by płacić telefonem i zegarkiem.

By zdobyć robota sprzątającego Xiaomi, wystarczy, że będziesz normalnie korzystać ze swojej nowej karty Citi Simplicity. W 1, 2 oraz 3 miesiącu następującym po miesiącu zawarcia umowy wykonaj przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych i wydaj w sumie 1000 złotych. To wystarczy, by odebrać prezent.

Xiaomi Robot Vacuum S10. Dlaczego warto?

Xiaomi Robot Vacoum s10 sprawi, że codziennie będziesz cieszyć się czystą podłogą. To kompaktowy robot, którego mała stacja dokująca z ładowarką spokojnie schowa się pod regałem czy fotelem, nada się więc nawet do małej kawalerki. Oczywiście nie oznacza to, że nie posprząta też całego piętra w dużym domu.

Xiaomi Robot Vacoum s10 został wyposażony w mocny silnik bezszczotkowy, który zapewni moc ssania do 4000 Pa. Brud z podłóg twardych i dywanów zagarnia specjalny wałek, a z kątów wymiata go obrotowa miotełka z boku urządzenia. Co więcej, robot po odkurzeniu może umyć podłogę na mokro. Nie musisz przy tym przejmować się nadmiarem wody na wrażliwej podłodze – inteligentny zbiornik ma czujnik, który zapobiega nadmiernemu zmoczeniu mopa. Nawigacja laserowa i liczne sensory zapewnią, że robot nie utknie pod krzesłem ani nie spadnie ze schodów.

Robot będzie oczywiście pracował z aplikacją mobilną Mi Home. Możesz w niej dostosować tryb sprzątania, moc ssania (4 poziomy), wilgotność mopa (3 poziomy) i wskazać powierzchnie do mycia na sucho i na mokro. Ponadto można tu ustalić „wirtualne ściany”, czyli miejsca, do których robot nie ma wstępu. Jest też harmonogram, więc możesz ustawić sprzątanie o wybranych godzinach – na przykład, gdy nikogo nie będzie w domu. Urządzenia dodane do aplikacji Mi Home mogą też pracować z asystentami głosowymi.



200 zł za korzystanie z karty Simplicity

Świetny robot sprzątający to nie koniec bonusów, jakie możesz zyskać z kartą City Simplicity. Kolejne korzyści odbierzesz w programie Mastercard Bezcenne Chwile. Po odebraniu karty zarejestruj się w nim w pierwszych trzech miesiącach od zawarcia umowy.

W 4, 5 i 6 miesiącu zapłać kartą przynajmniej 5 razy, a otrzymasz 8000 punktów w programie Bezcenne Chwile. Można je wymienić na przykład na bon o wartości 100 zł na zakupy na Allegro, ale w programie jest znacznie więcej ciekawych i praktycznych nagród.

Kolejne punkty dostaniesz na urodziny swojej karty – w 12 miesiącu po zawarciu umowy. Wystarczy, że karta będzie aktywna przez cały rok, a dostaniesz kolejne 8 tysięcy punktów.

Oferta jest ważna dla klientów, którzy nie mają jeszcze karty kredytowej. Promocja trwa do 30 sierpnia 2024 roku lub do wyczerpania puli 200 umów. Regulamin oferty i inne niezbędne informacje znajdziesz na stronie banku.

Artykuł powstał na zlecenie Banku Citi Handlowy.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Citi Handlowy, Xiaomi

Źródło tekstu: własne