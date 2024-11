AliExpress wyprzedaje projektory za 142 zł. To wbrew pozorom nie jest jedyny strzał

Rusza corocznie święto wyprzedaży. Aliexpress nigdy o nim nie zapomina i rusza z promocjami z okazji Black Friday. Sprawdź, co warto kupić.

Chociaż największe coroczne wyprzedaże trwają na AliExpress w okolicach 11 listopada, to serwis nie pomija też Black Friday. Z okazji Czarnego Piątku przygotowano długą listę produktów, które możesz kupić w dużo niższych cenach.

Promocja rusza 22 listopada i potrwa aż do 3 grudnia. Z tej okazji AliExpress uruchamia kilkanaście promocyjnych kodów, które obniżają ceny wybranych produktów. Dzięki nim możecie taniej kupić niemal wszystko, co dostępne jest w serwisie. Wyjątek stanowią produkty wirtualne, z kategorii Big Save Limited Deal oraz smartfony. Z tego okazji wybraliśmy kilka naszym zdaniem najciekawszych urządzeń.

Odkurzacz pionowy Tineco Floor One S7 FlashDry

Odkurzacz to obowiązkowy element w każdym domu. Chociaż coraz częściej wybieramy te automatyczne, to posiadacze czworonogów wiedzą, że bywają one zawodne w przypadku sierści. Dlatego też warto mieć w zanadrzu porządny odkurzacz ręczny. Dobrym wyborem będzie Tineco Floor One S7 FlashDryt.

Nie jest to tylko odkurzacz. Urządzenie, oprócz standardowego odkurzania, oferuje też funkcję mopowania z suszeniem podłóg. Dzięki temu z łatwością pozbędzie się mocniejszych zabrudzeń czy to z twardych podłóg, czy też dywanów. Przy czworonogach to bardzo przydatna funkcja.

Sprzęt dodatkowo wyposażony jest w system MHCBS. Pod tą nazwą skrywa się mechanizm ciągłego czyszczenia szczotki, który nie tylko usuwa zanieczyszczenia, ale też wyciska brudną wodę do środka. Z kolei inteligentny czujnik Tineco iLoop automatycznie wykrywa powierzchnię i stopień zabrudzenia, dopasowując moc ssania, prędkość rolki i poziom wody.

Tineco Floor One S7 FlashDry z okazji Black Friday kosztuje 653,98 dolarów, ale z kodem PLAF80 wpada zniżka w wysokości aż 80 dolarów. Dzięki temu kupisz go za około 2366 zł. W Polsce ten sam model to wydatek rzędu aż 3799 zł!

Tablet Teclast M50HD

Jak bardzo przydatnym urządzeniem w domu jest tablet, wie ten, kto już go ma. Przyznam szczerze, że sam bagatelizował sens takiego sprzętu do momentu, aż sam nie zacząłem z niego korzystać. Tablet pod wieloma względami jest gadżetem dużo wygodniejszym niż telefon. Jeśli chciałbyś wzbogacić swoje wyposażenie o takie urządzenie, to powinna cię zainteresować promocja na model Teclast M50HD.

Teclast M50HD to budżetowy, ale jednocześnie dobrze wyposażony tablet. Ma 10,1-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli, 9-rdzeniowy układ Unisoc T606 z grafiką Mali-G57, 8 GB pamięci RAM (+8 GB pamięci wirtualnej) oraz 128 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD. Oferuje też łączność 4G, Wi-Fi oraz Bluetooth. Dużą zaletą są też bateria o pojemności 6000 mAh oraz system Android 13.

Z okazji Black Friday Teclast M50HD został wyceniony na 81,09 dolarów, ale z kodem PLAF06 cena spada do 75,09 dolarów, co daje kwotę około 310 zł. To świetna okazja.

Projektor Magcubic HY320 Mini Nowo

Pierwszy niech rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie myślał o zakupie projektora. Możliwość wyświetlenia nawet 200-calowego obrazu na ścianie czy dedykowanym do tego ekranie brzmi kusząco. Przy odpowiednich warunkach można się dzięki temu poczuć jak w kinie, przy zachowaniu prywatności i wygody własnych czterech ścian. Dzięki promocji AliExpress nie musisz od razy wydawać na taki sprzęt majątku. Wystarczy wybrać model Magcubic HY320 Mini Nowo.

To mały, ale jednocześnie całkiem niezły projektor domowy. Pozwala na wyświetlanie obrazu o przekątnej od 85 do nawet 200 cali, więc zapewnia kinowe wrażenia. Obsługuje przy tym rozdzielczość 720p, która jest w pełni wystarczająca do komfortowego oglądania. Jakby tego było mało, to działa na Androidzie 11, więc można na nim zainstalować najpopularniejsze aplikacje, w tym Netflixa (a to nie jest takie oczywiste w tanich projektorach) czy Disney+. Obsługuje też Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 oraz ma wbudowane głośniki. Jasność to 300 ANSI Lumenów.

Ile taki projektor kosztuje? Z okazji Black Friday jedyne 40,45 dolarów. W połączeniu z kodem PLAF06 cena spada do 34,45 dolarów, więc zaledwie 142 zł. Za taką ceną aż żal nie sprawdzić, co dokładnie oferuje.

Tablet Xiaomi Redmi Pad Pro

Wróćmy jeszcze na chwilę do tabletów. Chociaż wymieniany wcześniej Teclast M50HD to ciekawy sprzęt, to jednak niektórzy mogą szukać sprzętu z wyższej półki, o trochę większych możliwościach. Taki również znajduje się w ofercie AliExpress. Mowa o modelu Xiaomi Redmi Pad Pro.

To tablet z aż 12,1-calowym ekranem IPS o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli. Oferuje on też odświeżanie na poziomie 120 Hz i jasność 600 nitów, więc korzystanie z niego będzie prawdziwą przyjemnością. Za wydajność odpowiada mocny układ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Na pliki i aplikacje producent przewidział aż 256 GB miejsca. Do tego dochodzą: bateria 10000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, cztery głośniki z systemem Dolby Atmos oraz Android 14.

Na Black Friday tablet Xiaomi został przeceniony na 212,92 dolarów, ale z kodem PLAF30 cena spada do 182,92 dolarów, co daje około 880 zł. Za taki sprzęt to rewelacyjna okazja.

Wideorejestrator DDPAI Dash Cam Z50

Na koniec wybrałem coś, co w mojej ocenie powinien mieć każdy kierowca. Mowa o wideorejestratorze. Polskie przepisy nie tylko pozwalają na używanie takiego sprzętu, ale zapis z niego może być dowodem w sądzie w sprawie dotyczącej wypadku, kolizji lub wykroczenia. Warto od razu zainwestować w zestaw z dwiema kamerami, dzięki czemu obrazu rejestrowany jest jednocześnie z przodu i z tyłu samochodu. Dobrym wyborem będzie DDPAI Dash Cam Z50.

Główna, przednia kamera w DDPAI Dash Cam Z50 korzysta z sensora Sony IMX415. Zastosowano tutaj bardzo jasny obiektyw f/1.75, rozdzielczość 4K oraz kąt widzenia aż 140 stopni. Przekłada się to na bardzo wysoką jakość obrazu, także w trudnych warunkach oświetleniowych, czyli np. w nocy. Z kolei tylna kamera to jasność f/2.0, kąt widzenia 125 stopni i rozdzielczość Full HD. Taki zestaw gwarantuje, że każde zdarzenie zostanie odpowiednio zarejestrowane.

Na Black Friday wideorejestrator DDPAI Dash Cam Z50 kupisz za 87,52 dolarów, przynajmniej bez użycia kodu. Natomiast dzięki wykorzystaniu kodów PLAF12+DDPAIPL5 cena spada do poziomu około 362 zł, po przeliczeniu na złotówki.

Pamiętajcie, że nie są to jedyne produkty, które na AliExpress z okazji Black Friday kupicie w niższych cenach. W sumie serwis przygotował aż 14 kodów promocyjnych, które obniżają ceny od 3 aż do 80 dolarów. Przypomnę jeszcze, że promocja trwa od 22 listopada do 3 grudnia.

