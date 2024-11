AliExpress dał kody na BlackFriday. Spieszcie się, jest z czego wybierać

AliExpress rozgrzewa Black Friday do czerwoności. Na tydzień przed Czarnym Piątkiem mamy już kody i najgorętsze promocje, z których można skorzystać już teraz. Spiesz się, by nie wykupili Ci najlepszego.

AliExpress szaleje na Black Friday

Po Wielkiej Wyprzedaży AliExpress mamy wreszcie największe, coroczne święto na AliExpress, czyli legendarny już w przypadku tej platformy Black Friday. AliExpress działa globalnie, nie ma więc tutaj takiej miernoty jak w wielu polskich sklepach, tylko promocje są autentyczne, a rabaty sięgają nawet 80%.

Kody promocyjne nie zaczekały na Czarny Piątek, który jest za tydzień 29 listopada — na AliExpress możesz z nich skorzystać już teraz. Dzięki nim możecie taniej kupić niemal wszystko, co dostępne jest w serwisie. Wyjątek stanowią produkty wirtualne, z kategorii Big Save Limited Deal oraz smartfony.

Na okazje opisane niżej zdecydowanie warto zwrócić uwagę. Jeśli znajdziecie inne ciekawe promocje, koniecznie dajcie znać w komentarzu.

Hulajnoga elektryczna Ninebot KickScooter Max G2 — wysyłka z Polski

Cena: 2212,18 zł zamiast 2943,18 zł z kodem PLAF80

Powiem krótko — wróciła genialna promocja z Wielkiej Wyprzedaży i coraz mocniej sam się zastanawiam nad tą hulajnogą jako następczynią Xiaomi o znacznie mniejszym zasięgu jazdy. Ten sprzęt ma wiele nazw, pojawia się gdzieś legendarny Segway, inni coś przebąkują o Xiaomi. I rzeczywiście, to wszystko jedna wielka rodzina. Ninebot kupił amerykańskiego Segwaya, a Xiaomi jest istotnym udziałowcem Ninebota. W skrócie, nie, nie jest to firma krzak, tylko jeden z wiodących producentów hulajnóg elektrycznych i to z bardzo dużym atutem.

Jak przystało na rasowego Ninebota, Max G2 oferuje ekstremalny zasięg na pojedynczym ładowaniu. To nie 20 czy 30 km, tylko aż do 70 km zasięgu. 450 W silnik oferuje teoretycznie maksymalną prędkość do 35 km/h, ale warto pamiętać, że w Polsce mamy limit do 20 km/h dla hulajnóg. Pomimo olbrzymiego zasięgu, czas ładowania akumulatorów (15 Ah) od zera do pełna to zaledwie 6 godzin.

Komfortową pracę zapewnia przedni amortyzator hydrauliczny i oparte na sprężynach tylne zawieszenie. Mechanizm hamowania oparty jest z kolei na przednim hamulcu bębnowym i tylnym elektronicznym. Do tego dołożyć należy system TCS, czyli system kontroli trakcji dbający o nasze bezpieczeństwo szczególnie na śliskich powierzchniach.

Ze smaczków warto nadmienić umieszczone w kierownicy kierunkowskazy oraz przednie światło o mocy 2,1 W, mocny klakson, a także wbudowany tag do lokalizowania sprzętu, działający z funkcją Znajdź firmy Apple. Ninebotowi nie są też straszne przebicia opon — są one w tym modelu lite, mają funkcję autonaprawiania i warstwę żelową ograniczającą drgania.

Promocyjna oferta dostępna jest pod tym adresem:

👉 Ninebot KickScooter Max G2

Hulajnoga iScooter i9 350W za grosze — szybka wysyłka z Francji

Cena: 548,70 zł zamiast 773,52 zł z kodem PLAF20

Nie masz 2000 zł na Hulajnogę? Nic nie szkodzi — AliExpress ma wielką promocję też na iScooter i9 350W. W Polsce kosztuje ona około tysiąca złotych, na AliExpress bez promocji znacznie mniej, bo około 770 zł, ale teraz... No szok, niecałe 550 zł i masz w domu nowego elektryka, który zdobył uznanie YouTuberów z całego świata.

30 km zasięgu, bezdętkowe koła 8,5 cala o strukturze plastra miodu, które nie sposób przebić, szybkie ładowanie w czasie 6 godzin i potężna moc silnika wynosząca 350 W. Za takie rumaki konkurencji liczą sobie 1500, a nie 500 zł. Nie ma przy tym tutaj żadnych mankamentów czy wybrakowania. Są tarczowe hamulce, dzwonek, oświetlenie z przodu i z tyłu, czytelny komputer pokładowy, stopka i składana kierownica do wygodnego przenoszenia czy przewożenia w aucie.

Parametrami hulajnogi możemy też sterować z poziomu aplikacji na telefonie, choć spokojnie poradzicie sobie i bez niej. Istotnym atutem może być też skąpany w głębokiej czerni design z dynamicznymi, pomarańczowymi akcentami. Jedynie warto zwrócić uwagę, że to hulajnoga dla osób dorosłych i może być za duża dla małych dzieci, ale dla nastolatka już w sam raz.

Promocyjna oferta dostępna jest pod tym adresem:

👉 iScooter i9 350W

MIUI 2-IN-1 Smart Air Purifier — nie przepłacaj za smart oczyszczacz powietrza

Cena: 264,81 zł zamiast 437,47 zł z kodami PLAF06 + 3333MIUI

Polska. Jesień przechodzi w zimę, a czyste powietrze zaczyna przenikać zapach dymu i wszędobylski pył. W mieszkaniach kaloryfery dodatkowo wysuszają powietrze i nie dość, że wiszą w nim toksyczne substancje, to jeszcze nasze spojówki wysuszają się w zatrważającym tempie. I tutaj z pomocą wchodzi, cały na biało, MIUI 2-IN-1 Smart Air Purifier — sprzęt łączący zalety oczyszczacza powietrza i nawilżacza powietrza.

I słuchajcie, tutaj atutem nie jest tylko cena, ale też to magiczne MIUI w nazwie, które oznacza nic innego jak sprzęt z wielkiej rodziny Xiaomi, z łatwo dostępnymi filtrami. Wymienia się je co 6-8 miesięcy, a jak przejedziecie je czasem odkurzaczem, to nawet rzadziej, koszt około 46 zł. To naprawdę niedużo jak za filtr Hepa H13, który pozbywa się z powietrza aż 99,97% cząstek stałych o gradacji do 0,3 mikrometra i ma dodatkowo warstwę z aktywnego węgla, która skutecznie pochłania wszelkie nieprzyjemne zapachy.

Cechą szczególną tego oczyszczacza jest montowany na górze pasywny nawilżacz powietrza. Wykorzystuje on system nasiąkniętych wodą fiszbin, przez które przepływa oczyszczone powietrze z filtra. Cząsteczki wody porywane są tym sposobem bez efektu mgły czy podgrzewania wody i w dodatku bezgłośnie. Co warto zauważyć, całe urządzenie jest bardzo ciche, w trybie nocnym hałas nie przekracza 25 dB. Godny odnotowania jest też czytelny panel sterujący z wyświetlaczem, który uwalnia nas od konieczności używania aplikacji mobilnych. Z rabatem bliskim połowie ceny nic tylko brać.

Promocyjna oferta dostępna jest pod tym adresem:

👉 MIUI 2-IN-1 Smart Air Purifier

Głośnik imprezowy W-KING T11 Pro Sound — niech Cię słyszą — wysyłka z Francji

Cena: 594,11 zł zamiast 878,42 zł z kodem PLAF20

Niby jeszcze listopad, a w głowie już Sylwester? Zaskocz znajomych szatańsko mocnym brzmieniem w ten jedyny dzień w roku, gdy policja ma luźniejsze podejście do ciszy nocnej. Dwa potężne 5,25-calowe przetworniki basowe wspierane pasywnymi radiatorami na górze i dole obudowy oraz dwa tweetery 1,2 cala, dostarczają aż 220 W (100 W RMS) potężnego, muzycznego uderzenia (115 dB). Co więcej, to głośnik akumulatorowy (7650 mAh), zagra więc nie tylko w domu, ale i daleko od gniazdka — oferując nawet 24 godziny ciągłego grania.

Obudowa ma uszczelnienia, nie jest przez to straszny jej deszcz czy śnieg (IPX6). Za sprawą złącza 6,35 mm głośnik można potraktować też jako piecyk gitarowy czy podłączyć do niego mikrofon dynamiczny. Nie zabrakło też gotowych profili Equalizera, a z użyciem łączności Bluetooth 5.3 da się nawet sparować dwa głośniki i uzyskać aż 440 W mocy wyjściowej. Jest też rzecz jasna klasyczne złącze JACK 3,5 mm, a muzykę możemy uruchomić też z karty pamięci microSD oraz z pendrive'a czy dysku twardego ze złączem USB-A.

I tak, nie mogło zabraknąć RGB, w końcu to imprezowa bestia. Do dyspozycji macie 7 kolorów i 6 ustawień dla każdego klimatu, gdzie efekty świetlne realizowane są w rytm dynamicznych bitów.

Promocyjna oferta dostępna jest pod tym adresem:

👉 W-KING T11 Pro Sound

Gdzie te promocje po 80%? Dorzucić do koszyka Ciastka za 4 złote

Cena: 4,21 zł zamiast 19,41 zł

Wiem, że nie jest to elektronika, ale gdy już dopieścimy wewnętrzne dziecko, nie zapominajmy też o naszych dzieciach. To już ten czas, by pomyśleć o świątecznych prezentach i nie martwić się, czy dostawa będzie na czas. Mięciutki i pieczołowicie przygotowany z zachowaniem wszelkich detali Ciastek to doskonały upominek. Jeśli nie jako przytulanka, może być też świetnym elementem wystroju pokoju, co ułatwia pasek na głowie do zawieszania go w dowolnym miejscu. Wysokość zabawki to 27-30 cm, nie jest to więc też jakiś breloczek, tylko pełnowymiarowy pluszak.

Na AliExpress znajdziesz z okazji Black Friday też wiele innych maskotek inspirowanych znanym bajkami i filmami, a jak masz w domu kilkuletnie dziecko, to zapewne sam doskonale wiesz, co wpisać w wyszukiwarkę. Tutaj rabat wynosi aż 78% i powodzenia życzę w szukaniu tak dobrej jakości maskotek za 4 zł np. w Smyku.

Promocyjna oferta dostępna jest pod tym adresem:

👉 Ciastek za grosze

Nie znalazłeś nic dla siebie? Koniecznie odwiedź stronę Black Friday AliExpress, na której czekają na Ciebie setki innych produktów i rabaty do 80% pierwotnej ceny.

