Cyber Monday w AliExpress. To ostatnia szansa na rekordowe oszczędności

Przegapiłeś Black Friday? Nie szkodzi! Na AliExpress promocje się nie kończą. Z okazji Cyber Monday przecenione kolejne tysiące produktów.



Czarny Piątek ma to do siebie, że kiedyś się kończy. Przegapiliście go? Nie udało Wam się upolować żadnej fajnej promocji? No to peszek…

A nie, czekaj – wcale nie! Bo wiecie, Black Friday może się kończy, ale promocje na AliExpress trwają nadal! Przy okazji Cyber Monday można upolować tysiące fenomenalnych produktów w atrakcyjnych cenach. Trzeba tylko wiedzieć, czego szukać. Tu z pomocą przychodzimy my i nasz przegląd najciekawszych ofert dostępnych w serwisie.

Odkurzacz z mopem Ilife W90

Cena: 555,41zł zamiast 712,60 zł z kodem PLAF20

Tablety tabletami, ale wiecie, co naprawdę przydaje się w domu? Porządny odkurzacz. Taki jak Ilife W90, którego podczas Cyber Monday możemy kupić taniej o blisko 200 zł.

Mówimy tu o odkurzaczu dwa w jednym, który nie tylko „wsyśnie” kurz, ale i umyje nasze podłogi na mokro. Urządzenie może pochwalić się estetycznym designem, wysoką siłą ssania oraz prostą obsługą. Do tego posiada samoczyszczącą stację dokującą, co stanowi miły dodatek. Ot, fajne narzędzie dla każdego, kto chce utrzymać porządek w swoim domu.



Monitor przenośny Arzopa Z1FC 16”

Cena: 372,56 zł zamiast 518,54 zł z kodem PLAF12

Laptopy są fajne – małe, przenośne i w większości bardzo wydajne. Ale co zrobić, kiedy niewielki wbudowany wyświetlacz przestaje nam wystarczać? Wtedy warto pomyśleć o przenośnym monitorze Arzopa Z1FC.

W promocji na AliExpress znajdziemy wersję o przekątnej 16”. Ekran wykonano w technologii IPS. Ma rozdzielczość 1920x1080 oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz. Producent obiecuje 100 procent pokrycia przestrzeni sRGB, czyli – tłumacząc na ludzki – czeka nas bardzo sensowne odwzorowanie kolorów. Do tego urządzenie wyposażono w głośnik oraz port USB-C, dzięki któremu podłączymy nie tylko komputer, ale także np. przenośną konsolę taką jak Nintendo Switch albo Steam Deck.



Mysz gamingowa Logitech G Pro X Superlight 2

Cena: 564,53 zł zamiast 768,27 zł z kodem PLAF20



Każdy, kto zajmuje się na poważnie gamingiem, powie Wam to samo – że porządna mysz to podstawa, jeśli chcecie zabłysnąć na serwerach. Z modelem Logitech G Pro X Superlight 2 nie będziecie mieli z tym absolutnie żadnego problemu.

Znajdziemy tu wszystko, co najlepsze. Sensor optyczny Hero 2 może pochwalić się rozdzielczością 32 000 DPI, gwarantując tym samym zegarmistrzowski wręcz poziom precyzji. Z kolei za sprawą przełączników optyczno-mechanicznych Lightforce każde kliknięcie rejestrowane jest tak szybko, że przeciwnik nie będzie miał szansy na reakcję. To niezawodny sprzęt do zadań specjalnych, który warto mieć pod ręką (w ręku?). Podczas Cyber Monday w AliExpress możecie na nim oszczędzić dobre 200 zł. Świetna oferta, prawda?



Projektor Magcubic HY300 Pro

Cena: 142,28 zł zamiast 177,63 zł z kodem PLAF03

Z kategorii fajnych gadżetów mamy Magcubic HY300 Pro. To miniaturowy projektor, który kosztuje grosze, a potrafi zapewnić namiastkę kinowych wrażeń w praktycznie każdych warunkach.

Urządzenie potrafi wyświetlić obraz o natywnej rozdzielczości 1280x720. Posiada także wbudowany głośnik 5 W. Co więcej, dzięki zainstalowanemu na pokładzie systemowi operacyjnemu Android 11 jest to sprzęt praktycznie samowystarczalny. Świetna sprawa, jeśli planujemy sobie urządzić np. wieczór filmowy w sypialni albo obejrzeć ze znajomymi mecz w przydomowym ogródku (znaczy, może nie teraz, ale wiecie – lato już niedługo 😉).



Słuchawki dokanałowe Moondrop Chu 2 DSP

Cena: 95,04 zł zamiast 112,70 zł z kodem PLAF03

Czas na osobistą rekomendację. Jeśli szukacie świetnie grających słuchawek, koniecznie musicie sprawdzić model Moondrop Chu 2. Mam, używam i jedno mogę Wam obiecać – w tej cenie nic lepszego nie znajdziecie.

Moondrop Chu 2 to słuchawki przewodowe, które świetnie pokazują, dlaczego żadne TWS-y nie mogą się równać z porządnym modelem na kablu. Za niecałe 100 zł dostajemy sprzęt świetnie wykonany (metalowe obudowy), wyposażony w wymienny przewód i grający brzmieniem, które powinno zadowolić każdego audiofila. Mamy tu do czynienia z energicznym graniem na planie V o dużej szczegółowości i bardzo dobrej scenie. Niedrogie Moondropy świetnie zgrywają się z większością popularnych gatunków i mogą stanowić świetny wstęp do „poważnego” audio.

A wiecie, co jest najlepsze? Że kupując je z podlinkowanej oferty nawet nie musicie się martwić o szukanie DAC-a czy innej przejściówki na jack 3,5 mm. Zamiast tego słuchawki wyposażono w kabel USB-C, który podłączycie bezpośrednio do telefonu.

To tylko niewielka namiastka okazji, które czekają na Was na AliExpress z okazji Cyber Monday. Koniecznie zajrzyjcie na stronę sklepu, gdzie czeka na Was reszta promocji i podzielcie się najciekawszymi znaleziskami w komentarzach. Bo wiecie – kolejna taka szansa dopiero za rok 😉

Artykuł sponsorowany na zlecenie AliExpress.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TELEPOLIS.PL (Arkadiusz Bała, Damian Jaroszewski), AliExpress