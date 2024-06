AliExpress odpala letnią wyprzedaż. Składanego smartfona kupisz za grosze

Zbliża się lato, więc AliExpress przygotował kolejną serię wyprzedaży. Promocje potrwają od 1 do 7 czerwca 2024. Blackview, jeden z liderów segmentu smart urządzeń, połączył siły z marką OSCAL, by razem wziąć udział w zakupowym szaleństwie.

Najtańszy składak na rynku: Blackview HERO 10



Choć Blackview HERO 10 może się pochwalić tytułem najtańszego składanego smartfona na rynku, w dalszym ciągu oferuje bezkompromisowe możliwości. W konstrukcji zawiasu wykorzystano stal klasy lotniczej, dzięki czemu wytrzyma on nawet 250 000 złożeń. Aparat o rozdzielczości 108 Mpix pozwala na uzyskanie perfekcyjnie ostrych zdjęć, natomiast inteligentny wyświetlacz zewnętrzny to gwarancja perfekcyjnych selfie. Po zgięciu HERO 10 można komfortowo obsługiwać bez użycia rąk oraz robić zdjęcia z użyciem wewnętrznej kamerki. Z kolei wykonany w litografii 6 nm procesor MediaTek Helio G99 doskonale poradzi sobie z każdą grą wyświetlaną na spektakularnym wyświeltaczu AMOLED o przekątnej 6,9” oraz rozdzielczości 2,5K. Nowa funkcja Dynamic Live View zapewnia wygodne skróty do bieżących wydarzeń.



12-calowy flagowiec: Blackview Tab 18



Bleckview Tab 18 wyposażono w 12-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2,4K. Ekran może się pochwalić certyfikatem TÜV SÜD potwierdzającym niską emisję niebieskiego światła. Kinowe wrażenia podczas oglądania Netfliksa w rozdzielczości 1080p gwarantuje obsługa Widevine L1 oraz poczwórne głośniki Harman Kardon. Tab 18 umożliwia też efektywną pracę z wieloma zadaniami za sprawą trybów PC Mode 2.0 i Split View 2.0. Urządzenie wyposażono w wykonany w litografii 6 nm procesor MediaTek Helio G99, akumulator o pojemności 8800 mAh oraz obsługuje szybkie ładowanie mocą 33 W.



11,5” z wyższej półki: Blackview MEGA 1



Blackview MEGA 1 to tablet wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 11,5” o rozdzielczości 2,4K i odświeżaniu 120 Hz. Obsługa Widevine L1 i poczwórne głośniki pozwalają oglądać Netfliksa w wysokiej jakości 1080p. MEGA 1 to pierwszy tablet marki Blackview wyposażony w aparat na bazie matrycy Samsung® ISOCELL JN1 o rozdzielczości 50 Mpix. Urządzenie wyposażono w procesor MediaTek Helio G99, gwarantujący bezkompromisową wydajność, natomiast pracę z wieloma zadaniami ułatwia funkcja PC Mode 2.0. Blackview MEGA 1 wyposażono w akumulator o pojemności 8800 mAh z obsługą szybkiego ładowania mocą 33 W, a do zestawu sprzedażowego dołączono także dedykowany rysik.



Jeszcze szybszy, jeszcze bardziej przenośny: Blackview Mini PC MP100



Blackview MP100 to potężny komputer w obudowie o pojemności raptem 0,726 l. Na pokładzie znalazł się wydajny procesor AMD Ryzen™ 7 5700U z obsługą Wi-Fi 6, układ graficznym AMD Radeon™ UHD pozwalający na wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 4K i odświeżaniu nawet 144 Hz. Urządzenie może być wyposażone nawet w 64 GB RAM i dysk SSD o pojemności maksymalnie 2 TB. Komputer posiada aż dwanaście różnych portów, w tym dwa USB 3.2 Gen 2. Pozwala także na podłączenie trzech monitorów jednocześnie. Urządzenie oferowane jest z fabrycznie zainstalowanym Windowsem 11 Pro. To doskonały sposób na uporządkowaną przestrzeń bez niepotrzebnych rozpraszaczy.



Nowy smartwatch z ekranem AMOLED: Blackview X20



Blackview X20 to nowy smartwatch o odświeżonym designie. Wyposażono go w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,43” oraz wysokiej rozdzielczości 466 x 466. Na pokładzie znalazł się bogaty zestaw funkcji zdrowotnych, obejmujący m.in. monitorowanie snu oraz pomiar tętna. Do tego użytkownicy mogą skorzystać z ponad 100 różnych trybów sportowych, a bateria spokojnie wytrzymuje od 5 do 7 dni pracy.



Pancerniak z dwoma ekranami i mocną latarką: OSCAL PILOT 2



OSCAL PILOT 2 to pierwszy model w topowej serii PILOT. Posiada wzmocnioną konstrukcję, której odporność potwierdza certyfikat MIL-STD-810H oraz pyło- i wodoodporność na poziomie IP68 i IP69. Telefon wyposażono w superjasną latarkę LED z funkcją SOS. W środku znalazł się akumulator o pojemności 8000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 45 W. Dzięki procesorowi MediaTek Helio G99 granie na ekranie o przekątnej 6,5” o rozdzielczości FullHD+ i odświeżaniu 120 Hz jest czystą przyjemnością. Umieszczony z tyłu obudowy dodatkowy ekran pozwala robić jeszcze lepsze selfie. Telefon wyposażono w dwa aparaty: przedni o rozdzielczości 32 Mpix oraz tylny o rozdzielczości 50 Mpix oraz z wbudowaną optyczną stabilizacją obrazu (OIS).



Flagowa fotografia i wydajność: OSCAL TIGER 12



OSCAL TIGER 12 to smartfon z dużym wyświetlaczem 6,78” o rozdzielczości 2,4K i odświeżaniu 120 Hz. Wyposażony został w procesor MediaTek Helio G99. Zdjęcia w najwyższej jakości rejestruje aparat na bazie sensora marki Samsung o rozdzielczości 64 Mpix. Do tego na pokładzie znalazł się akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem mocą 33 W.



Ceny i dostępność

Letni festiwal na AliExpress potrwa od 1 do 7 czerwca 2024. Dzięki specjalnym okazjom dla pierwszych klientów i ofertom typu flash sale można będzie zaoszczędzić nawet 80 procent – a z kuponami jeszcze więcej. Takiej okazji nie możesz przegapić!

Artykuł sponsorowany na zlecenie firmy Blackview.

Źródło zdjęć: Blackview

Źródło tekstu: Blackview