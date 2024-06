Jedziesz na wakacje? Ten gadżet musisz mieć pod ręką

Wakacje bez Internetu? Nie grozi! Z routerem Acer Enduro M3 zawsze pozostaniesz w kontakcie ze światem.

Jak planujecie spędzić wakacje? Ze słońcem, plażą i drinkiem z parasolką w ręce? Na malowniczym górskim szlaku? A może zwiedzając antyczne ruiny pradawnej cywilizacji? Opcji jest cała masa, ale jedno pozostaje niezmienne: letnie wojaże często oznaczają wakacje od Internetu. Pół biedy, kiedy na taki cyfrowy detoks decydujemy się z własnej woli. Gorzej, kiedy jesteśmy na niego skazani.

Tu jednak z ratunkiem przychodzi Acer Enduro M3 5G, czyli mobilny router, który potrafi zapewnić dostęp do Internetu w każdych warunkach – i to całkiem dosłownie.

Dostęp do Internetu w każdych warunkach

Postawmy sprawę jasno: router mobilny nie musi być kombajnem z milionem funkcji. Od takiego sprzętu nikt nie oczekuje, że wysprząta nam mieszkanie, wyprowadzi psa na spacer, a potem na wbudowanym ekranie będziemy mogli odpalić sobie film. Nie, router mobilny ma robić jedną rzecz, ale za to powinien ją robić bardzo* dobrze: łączyć się z Internetem 4G lub 5G i udostępniać go naszym pozostałym urządzeniom. Z tym podstawowym zadaniem Acer Enduro M3 5G radzi sobie bez najmniejszego problemu.

Przede wszystkim obsługuje łączność 5G. Co to oznacza w praktyce? Ano w dużym uproszczeniu tyle, że nawet daleko od domu możemy liczyć na prędkości porównywalne z łączem światłowodowym.

Wyobraźmy to sobie na takim przyziemnym przykładzie: leżymy na plaży w jednym ze śródziemnomorskich kurortów. Wokół tłoczno, a od hotelu i tamtejszego darmowego WiFi dzieli nas jakieś 15 minut żwawym spacerkiem. Ale jesteśmy w zasięgu 5G, w związku z czym nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na kocu rozłożyć się z laptopem i obejrzeć kolejny odcinek ulubionego serialu w rozdzielczości 4K – bez przycinania i niespodziewanych spadków jakości.

Łączność mobilna – w tym 5G – to tylko jeden z filarów. Drugim jest obsługa WiFi 6, dzięki któremu Acer Enduro M3 5G potrafi zagwarantować stabilne i bezpieczne połączenie nawet z 16 urządzeniami jednocześnie. I bynajmniej nie jest to jedyny sposób udostępniania Internetu, jaki mamy do dyspozycji! Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie chcemy korzystać z łączności bezprzewodowej, możemy podłączyć router do komputera przewodowo i użyć funkcji tetheringu USB.

Producent nie zapomniał także o funkcjach związanych z bezpieczeństwem. Obsługa WiFi 6 to także zgodność ze standardem WPA3, co oznacza, że wszystkie nasze dane są szyfrowane, w związku z czym możemy bezpiecznie korzystać np. z bankowości elektronicznej. Do dyspozycji mamy także obsługę sieci VPN. To ostatnie oznacza zarówno dodatkową warstwę ochrony, ale także umożliwia obejście ograniczeń geograficznych w dostępie do wybranych stron internetowych lub usług. Pozycja obowiązkowa podczas każdego wyjazdu za granicę.

OK, ale wszystko, co do tej pory wymieniłem, to taka podstawa. Tego typu funkcjonalności można dzisiaj śmiało oczekiwać od każdego routera mobilnego z wyższej półki. Co w takim razie sprawia, że Acer Enduro M3 5G jest taki wyjątkowy?

Twardziel do zadań specjalnych

Jeden z powodów widać już na pierwszy rzut oka. Mamy tu do czynienia z prawdziwym twardzielem, który żadnej pracy się nie boi i poradzi sobie w niemal każdych warunkach. Producent zapakował swój router do pancernej obudowy wykonanej z solidnego tworzywa, dzięki czemu sprzęt jest odporny na uderzenia i upadki. Potwierdza to zresztą certyfikat MIL-STD-810H. Router spokojnie poradzi sobie także w starciu z wodą, zgodnie z certyfikatem IP54. Może nie radziłbym pływać z nim w basenie, ale o przypadkowe zalanie zimnym napojem lub gwałtowną ulewę nie musimy się obawiać.



W parze z wytrzymałą obudową idzie także równie wytrzymały akumulator. Na pokładzie znajdziemy ogniwo o pojemności 6500 mAh, które spokojnie zapewni nam energii na cały dzień przeglądania Internetu. Ba, w sytuacji awaryjnej Acera Enduro M3 5G można nawet użyć jako powerbanku i doładować z jego pomocą baterię smartfona. To wyższy poziom niezawodności – w sam raz, jeśli planujemy wybrać się na obrzeża cywilizacji.

vSIM – zapomnij o roamingu

Na obrzeżach cywilizacji może się nam przydać jeszcze jedna z tutejszych funkcji: obsługa technologii vSIM. Acer Enduro M3 5G posiada wbudowaną wirtualną kartę SIM, a dzięki współpracy z usługą SIMO zawsze mamy dostęp do pakietów Internetu mobilnego w atrakcyjnych cenach – nieważne, po której stronie kuli ziemskiej aktualnie jesteśmy.

Wyobraźmy sobie, że planujemy wielką eskapadę po Azji Południowo-Wschodniej. Trzy kraje w dwa tygodnie. Jeśli chcielibyśmy korzystać w tym czasie z Internetu, mamy kilka opcji. Możemy korzystać z darmowego WiFi w hotelach czy na lotniskach, ale to rozwiązanie powolne, a do tego nie zawsze dostępne i mało bezpieczne. Możemy wykupić pakiet roamingu u naszego rodzimego operatora, koszmarnie przepłacając i skazując się na status użytkownika drugiej kategorii w każdym odwiedzanym kraju. Możemy też korzystać z lokalnej karty SIM, w którą jednak musimy się zaopatrzyć za każdym razem, kiedy przekraczamy granicę albo wykupić ją drożej od wirtualnego pośrednika.

Korzystanie z technologii vSIM na pokładzie Acer Enduro M3 5G jest dużo prostsze. Nie musimy się przejmować przeglądaniem ofert lokalnych operatorów. Zamiast tego wystarczy wykupić pakiet na odpowiedni region i… tyle. Serio, to wystarczy, by komfortowo cieszyć się szybkim Internetem, gdziekolwiek jesteśmy. Dzięki technologii SignalScan router samodzielnie będzie łączyć się z siecią o najmocniejszym w danym momencie sygnale, a nam zostaje cieszyć się z wakacyjnych wojaży.

Jak to działa w praktyce? Podczas moich testów bez trudu udało mi się połączyć z siecią 5G uzyskać transfery rzędu 300 Mbps, korzystając z Internetu dostarczanego przez SIMO. Wiadomo, dużo będzie zależało od aktualnego zasięgu, jednak nawet w pomieszczeniach szybkość połączenia praktycznie nie spadała poniżej 100 Mbps, co stanowi świetny rezultat w przypadku Internetu mobilnego.

Warto również dodać, że SIMO to nie tylko oszczędność czasu, ale także pieniędzy. Za raptem 26 zł możemy mieć pakiet 1 GB Internetu ważny na całym świecie przez 30 dni. Za te pieniądze możemy cieszyć się dostępem do Internetu w ponad 135 krajach. To świetna propozycja dla osób planujących dłuższe tournée po kilku państwach lub kontynentach. A jeśli podróżujecie nieco rzadziej? Wtedy można wybrać pakiet dożywotni. Za analogiczną ofertę z 1 GB zapłacimy co prawda nieco więcej, bo 50 zł, ale za to na jego wykorzystanie będziemy mieli aż 99 lat.

Ba, kupując router na start dostajemy pakiet 20 GB do wykorzystania w 64 krajach. Myślę, że to serio atrakcyjna oferta. Wielu użytkowników pewnie nigdy nie będzie musiało kupować dodatkowych gigabajtów, a i tak będzie mogło cieszyć się wygodnym dostępem do Internetu na wakacjach.

Lecisz na wakacje? Potrzebujesz Acer Enduro M3 5G

Wszystko to sprawia, że Acer Enduro M3 5G to idealny partner na wakacyjne wojaże. To twardy zawodnik, który zapewni nam dostęp do Internetu na plaży w Sharm el Sheikh, podczas zabawy z kotami na wyspie Aoshima, a nawet w tak ekstremalnych warunkach jak biwak w Bieszczadach. Jeśli chcecie pozostać w kontakcie ze światem, zdecydowanie warto mieć go pod ręką.

Router Acer Enduro M3 5G dostępny jest w wybranych sklepach w cenie 1339 zł. Za te pieniądze dostajemy idealnego kompana każdej wyprawy – zarówno tej na drugi koniec świata, jak i drugi koniec Internetu.



