Acer odpalił bombę. Dostaniesz dwa komputery w cenie jednego

Acer odpala fantastyczną promocję. Kup wybranego laptopa, a drugiego dostaniesz gratis.

Mała zagadka: co jest lepsze od nowego laptopa? Dwa nowe laptopy! A jeśli zgadzacie się z taką odpowiedzią, to mam dobrą wiadomość. Firma Acer przygotowała promocję, w której razem z wybranymi notebookami producenta zgarnąć można zupełnie za darmo jeden z dwóch modeli Chromebooków.

Zasady promocji są proste. W terminie od 12 lipca 2024 do 18 sierpnia 2024 wystarczy kupić jeden z objętych promocją laptopów Acer lub Predator i zachować paragon lub fakturę VAT. Następnie wchodzimy na specjalnie przygotowaną stronę internetową i wypełniamy krótki formularz do którego dołączamy skan dowodu zakupu. Producent weryfikuje zgłoszenie i od tamtej pory ma 21 dni na dostarczenie nam wybranego w formularzu Chromebooka. Proste, prawda?

O co tyle halo?

W promocji możemy zgarnąć jeden z dwóch modeli Chromebooków: Acer Chromebook 315 lub Acer Chromebook 314. Najważniejsza różnica między obydwoma urządzeniami to wyświetlacz. W pierwszym przypadku czeka na nas laptop z ekranem IPS o przekątnej 15,6”, w drugim bardziej kompaktowy 14”.



Niezależnie jednak od tego, na którą opcję się zdecydujemy, czeka na nas świetna maszyna do pracy. Cechą wyróżniającą obydwa urządzenia jest to, że pracują pod kontrolą systemu ChromeOS. To oznacza dostęp do wszystkich najważniejszych narzędzi, z których na co dzień korzystamy na komputerze, jednak w znacznie bardziej przystępnej formie.

Głównym atutem Chromebooków marki Acer jest łatwość obsługi. System ChromeOS pod wieloma względami przypomina raczej korzystanie ze smartfona niż z tradycyjnego laptopa. Nie ma tu rozbudowanych menu ustawień i skomplikowanych narzędzi, których obsługa wymaga doktoratu z informatyki. Taki komputer wystarczy włączyć, zalogować się na swoje konto i już po kilku minutach można go używać. Wszystkie najważniejsze narzędzia znajdziemy już na pokładzie.

ChromeOS to także większe bezpieczeństwo. Korzystając z Chromebooka nie musimy instalować dodatkowego oprogramowania antywirusowego. Skuteczne zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem są wbudowane bezpośrednio w system i stale rozwijane wraz z kolejnymi aplikacjami. Laptopy wyposażono także w rozbudowane funkcje ochrony rodzicielskiej, dzięki czemu stanowią świetne narzędzie dla dzieci stawiających pierwsze kroki w Internecie.

W dużym skrócie, Acer Chromebook 315 i Chromebook 314 to świetne narzędzia, które sprawdzą się w wielu różnych sytuacjach.



Duet idealny

Co jednak ważniejsze, Chromebooki stanowią świetny duet z objętymi promocją laptopami Acer i Predator.

Przykładowo, decydujemy się na zakup gamingowego Acera Nitro 5 w konfiguracji z Intel Core i7-12700H, układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 3070Ti i 32 GB RAM. To świetna maszyna do grania – bez problemu odpalimy na niej najnowsze produkcje na (prawie) najwyższych ustawieniach i zrobimy użytek z tutejszego wyświetlacza o przekątnej 17,3” i odświeżaniu 165 Hz. Ale bądźmy szczerzy – dźwigać takiego kolosa nikt nie chce. To raczej maszyna, która ma stać na biurku i jedynie okazjonalnie będzie przenoszona w inne miejsce.

Dlatego w parze z takim monstrum świetnie sprawdzi się Acer Chromebook 314 z wyświetlaczem 14” i masą raptem 1,5 kg. Komputer do zabawy zostaje w domu, a sprzęt do pracy i pozostawania w kontakcie ze światem zawsze mamy ze sobą w torbie. Świetna sprawa, prawda?

Równie udany duet uzyskamy, łącząc niewielkiego Chromebooka z dowolnym innym modelem gamingowym, który znajdziemy w promocji. A uwierzcie, jest w czym wybierać – od rozsądnych cenowo komputerów z rodziny Nitro aż po prawdziwe bestie, takie jak topowy Predator Helios 18. Mówimy tu o laptopie wyposażonym w wyświetlacz IPS o przekątnej 18”, procesor Intel Core i9-14900HX i grafikę NVIDIA GeForce RTX 4090. Marzenie każdego gracza – szczególnie kiedy do dyspozycji mamy drugi, mniejszy laptop i takiej kobyły nie trzeba nosić ze sobą w plecaku.

Co dwa laptopy, to nie jeden

Jeśli planujecie zakup nowego laptopa, to promocja firmy Acer stanowi świetną okazję, żeby się w takiego zaopatrzyć. W końcu rzadko nadarza się okazja, by dostać dwa komputery w cenie jednego, prawda?



Oferta potrwa do 18 sierpnia 2024. Więcej szczegółów na temat promocji wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz pełną listą laptopów objętych akcją znajdziecie w linku poniżej.

Artykuł sponsorowany na zlecenie firmy Acer.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Acer, TELEPOLIS.PL (Arkadiusz Bała)