Xiaomi Island czeka na fanów. Na start promocje do 1000 zł

Już jutro, w sobotę 8 października, Xiaomi oficjalnie otworzy firmową strefę Xiaomi Island w Gdańsku. Producent będzie tam świętować premierę nowych smartfonów z serii Xiaomi 12T i zapowiada kilka ciekawych promocji na inne urządzenia.

Czasy, gdy Xiaomi szumnie otwierało w polskich miastach kolejne salony sprzedaży z licznymi promocjami i szturmującymi drzwi fanami, należą już do przeszłości, ale jutro będzie okazja, by jak wtedy zapolować na sprzęt z rabatami.



Xiaomi zapowiada otwarcie jutro nowej strefy w gdańskiej Galerii Bałtyckiej przy ul. Grunwaldzkiej 141 we Wrzeszczu. Producent łączy to z niedawną premierą najnowszych flagowców marki – Xiaomi 12T i 12T Pro. Będzie je można obejrzeć i kupić, a na fanów marki na wyspie Xiaomi Island czekają też rabaty na inne produkty, nawet do 66%.

W Xiaomi Island będzie można skorzystać z ogłoszonej już promocji przedsprzedaży modeli serii Xiaomi 12T. Xiaomi tym razem ma coś ekstra. Do smartfonów kupionych w przedsprzedaży będzie dołączony za darmo odkurzacz Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite o wartości 799 zł, a dodatkowo telefony będą objęte 12-miesięczną ochroną ekranu – czyli opcją wymiany stłuczonej szybki za darmo. Na nabywców serii 12T czeka również trzymiesięczny darmowy abonament YouTube Premium.

Producent zapowiada też dodatkową, dostępną tylko na miejscu ofertę smartfonów i urządzeń należących do ekosystemu Xiaomi. Wśród przygotowanych z tej okazji promocji znajdzie się miedzy innymi smartfon Redmi Note 10 Pro taniej o 500 zł, odkurzacz Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro w cenie aż o 1000 zł niższej czy słuchawki Mi True Wireless Earphones 2S o 200 zł taniej. To wszystko będzie dostępne wyłącznie 8 października podczas otwarcia strefy Xiaomi Island.

Liczba dostępnych w promocji urządzeń jest limitowana. Jedna osoba może zakupić tylko 1 sztukę każdego produktu w cenie promocyjnej.

Xiaomi ma jeszcze drobny bonus dla fanów. Każdy, kto kupi podczas trwania promocji w Xiaomi Island 8 października dowolne urządzenie za 100 złotych lub więcej, otrzyma markową torbę na zakupy.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi