Xiaomi szykuje rewolucję. Zapomnisz o ładowarce

Firma Xiaomi złożyła niedawno wniosek patentowy, który rzuca nowe światło na rozwój elektroniki noszonej. Platforma Tianyancha Intellectual Property Information już zatwierdziła ten wniosek — szykuje się rewolucja.

Smartwatche, smartbandy i nawet inteligentne pierścionki będą się ładować energią słoneczną

Inteligentne pierścienie czy opaski fitness same naładują się podczas ich noszenia. Wystarczy trochę słońca i gotowe. Kluczowe w opatentowanej technologii jest to, że panele słoneczne będą zintegrowane z samym sprzętem.

Nie musimy nic podłączać do zegarka czy pierścienia, już samo urządzenie będzie zawierało specjalny koncentrator światła, który „obejmuje powierzchnię wlotową i wylotową, a powierzchnia wylotowa bezpośrednio napotyka panel słoneczny”. Brzmi to trochę zawile i pewnie po udostępnieniu finalnych urządzeń producent wyjaśni dokładniej działanie technologii, idea z grubsza jest taka, by światło było zbierane z jak największej powierzchni urządzenia i kierowane na panel z jak najmniejszymi stratami energii.

Rozwiązanie Xiaomi ma wydłużyć czas pracy urządzeń czy wręcz wykluczyć konieczność tradycyjnego ładowania w przypadku elektroniki o niskim zużyciu energii.

