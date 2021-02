Xiaomi Redmi Note 10 Pro pozuje na oficjalnych renderach

Krótko po ogłoszeniu oficjalnej daty premiery do sieci trafiły oficjalne grafiki, prezentujące design nadchodzącego Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Rendery przedstawiające Xiaomi Redmi Note 10 Pro wypłynęły w chińskim serwisie społecznościowym Weibo. Możemy dzięki nim zapoznać się z designem urządzenia, który pełnymi garściami czerpie z innych smartfonów producenta, w szczególności Xiaomi Mi 10T i Xiaomi Mi 10 Ultra.

Wspomniane inspiracje dają o sobie znać przede wszystkim w przypadku wyspy aparatu, na której umieszczono cztery obiektywy. Z ciekawszych rzeczy, które można zauważyć na grafice, uwagę przykuwa aparat do selfie w formie niewielkiego otworu w wyświetlaczu oraz coś, co wygląda jak skaner linii papilarnych w połączony z przyciskiem zasilania.

To ostatnie jest o tyle istotne, że według plotek Xiaomi Redmi Note 10 Pro ma być wyposażony w wyświetlacz OLED. To z kolei oznacza, że nic nie stoi na przeszkodzie, by czytnik linii papilarnych był umieszczony pod ekranem. Jak jest w rzeczywistości przekonamy się w dniu premiery... albo chociaż w momencie, kiedy do sieci trafią materiały w wyższej rozdzielczości.

A skoro o premierze mowa, odbędzie się ona 4 marca 2021 r. Razem z wariantem Pro zadebiutują także dwa inne urządzenia z rodziny Redmi Note 10: Xiaomi Redmi Note 10 i Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max.

Źródło zdjęć: GSMArena, Twitter (@yabhishekhd), Xiaomi

Źródło tekstu: Twitter (@yabhishekhd), GSMArena