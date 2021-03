Xiaomi Redmi Note 10 dostaną wyświetlacze Super AMOLED

Już 4 marca odbędzie się oficjalna prezentacja nowej rodziny Xiaomi Redmi Note 10 choć o urządzeniach wiemy już całkiem sporo, większość informacji pochodzi z nieoficjalnych przecieków. Wśród nich jedną z bardziej intrygujących informacji były doniesienia, jakoby nowe urządzenia miały być wyposażone w ekrany AMOLED.

Jak się okazuje, informacja ta jest prawdziwa. Jej oficjalne potwierdzenie otrzymaliśmy ze strony Manu Kumara Jaina, CEO indyjskiego oddziału Xiaomi. Oznacza to, że nowa generacja będzie pierwszą w historii serii, korzystającą z wyświetlaczy OLED. Tym samym seria Redmi Note 10 będzie się mocno wyróżniała na tle konkurencji, wyposażonej w przeważającej większości w panele IPS.

📢 BOOOOM!



Excited to share that #RedmiNote10 series will feature #SuperAMOLED display - 1st TIME EVER ON a #RedmiNote! 🔥



Undoubtedly the single-most #10on10 anticipated reveal of all-time!



I ❤️ #Redmi #AMOLED