Xiaomi 14T Pro przyłapany z Dimensity 9300 Plus pod maską

Xiaomi szykuje się do wprowadzenia na rynek nowej serii smartfonów, a model 14T Pro już teraz wzbudza nasze zainteresowanie. Najnowsze informacje z bazy danych Geekbench 4.4 ujawniają imponujące wyniki wydajności tego urządzenia, które może stać się jednym z najpotężniejszych smartfonów na rynku.

Xiaomi 14T Pro pojawił się w bazie danych usługi Geekbench w wersji 4.4 (szkoda, że nie w najnowszej). Jako model 2407FPN8EG, smartfon ten osiągnął imponujące wyniki: 9369 punktów w teście jednego rdzenia oraz 26083 punktów w teście wielordzeniowym. Smartfon będzie wyposażony w płytę główną o nazwie kodowej "Rothko", a jego napęd będzie stanowić układ SoC z ośmiordzeniowym procesorem o maksymalnym taktowaniu zegarem o częstotliwości 3,4 GHz. W komplecie jest też układ graficzny Mali-G720-Immortalis MC12.

Wiele wskazuje na to, że wskazany pod wynikiem smartfonu w Geekbench SoC to MediaTek Dimensity 9300+. Zawiera on jeden rdzeń Cortex X4 3,4 GHz, trzy rdzenie Cortex X4 2,85 GHz oraz cztery rdzenie Cortex A720 2,0 GHz. Taka konfiguracja ma mu zapewnić bardzo dużą wydajność i efektywność energetyczną.

Nowy smartfon Xiaomi ma zostać wyposażony w 12 GB pamięci RAM, co powinno mu zapewnić płynne działanie nawet przy intensywnym użytkowaniu. Urządzenie będzie działać pod kontrolą systemie Android 14.

Oczekiwania wobec Xiaomi 14T Pro

Chociaż baza Geekbench nie ujawnia pełnej specyfikacji nadchodzącego urządzenia, już teraz widać, że Xiaomi 14T Pro zapowiada się na bardzo mocnego gracza na rynku smartfonów. Oczekuje się, że firma wkrótce ujawni więcej szczegółów dotyczących innych parametrów technicznych oraz funkcji tego modelu. Oficjalna premiera tego modelu powinna nastąpić w najbliższych miesiącach. Xiaomi 13T oraz Xiaomi 13T Pro zadebiutowały 26 września 2024 roku.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, MySmartPrice

Źródło tekstu: MySmartPrice