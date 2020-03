Teraz jailbreak iPhone'a można zrobić z... telefonu z Androidem

Czy jest jeszcze ktoś kto dalej jailbreakuje swoje iPhone'y? Teraz może to zrobić bez używania komputera. Wystarczy... telefon z Androidem.

Dlaczego zwolennicy Androida preferują go ponad konkurencyjny iOS? Jednym z najczęściej podnoszonych argumentów jest to, że Android daje swobodę działania. System Apple'a z kolei do wielu rozwiązań zwyczajnie zmusza. Teraz jednak telefon z Androidem będzie mógł się podzielić kawałkiem swojej swobody z iPhone'ami.

Chodzi o jailbreak. Teraz nie słyszy się już o nim tyle co kiedyś, ale Checkra1n pozwala na skuteczny jailbreak urządzeń z systemem iOS 13. Wcześniej z oprogramowanie można było skorzystać tylko z systemu MacOS, teraz jednak jest ono dostępne i na Linuksie. A co za tym idzie - można również użyć go na telefonie z Androidem. Oczywiście bez roota się nie obejdzie. Nagranie przedstawiające dokładnie taki przebieg jailbreaku pojawiło się wczoraj na Reddicie.

