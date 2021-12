Naprawa tych telefonów może przyprawić o zawrót głowy

Smartfony są popularnym prezentem świątecznym w Polsce. Im jednak urządzenie jest droższe, tym więcej kosztuje również jego późniejsza ewentualna naprawa. W niektórych przypadkach kwota może przekroczyć 6 tysięcy złotych.

Już za kilka dni święta Bożego Narodzenia, czyli czas obdarowywania bliskich prezentami. W paczkach pod choinką wiele osób znajdzie nowy smartfon, a te z roku na rok kupujemy coraz droższe. Wszystko z nimi jest OK, dopóki nie przyjdzie nam ich naprawić poza gwarancją. Wtedy cena, jaką zobaczymy, może naprawdę nas przyprawić o zawrót głowy. Warto więc za wczasu zadbać o dodatkową ochronę takich urządzeń.

Zobacz: Nowy serwis Samsunga: naprawa w godzinę, możesz przyjść z psem i napić się kawy

Zobacz: Piekło zamarzło: Apple pozwoli na samodzielną naprawę iPhone'a

Ciężki żywot smartfonu

Firma Digital Care informuje, że niemal połowa Polaków doświadczyła uszkodzenia swojego telefonu, a aż 70% osób nie używa etui, szkła, czy folii ochronnej. Nasze urządzenia najczęściej po prostu wyślizgują się nam z rąk, powodując pęknięcia ekranu, wpadają do wody lub zostają przypadkowo zalane. Każdy z takich przypadków może doprowadzić do całkowitego uszkodzenia telefonu lub jego wyświetlacza, a koszt naprawy może być czasem porównywalny z kosztem zakupu nowego urządzenia. Oto kilka przykładów cen wymiany wyświetlacza:

Gdy poza wyświetlaczem uszkodzeniu ulegnie coś więcej, cena może znacząco wzrosnąć. Na przykład pewien wypadek z udziałem smarfonu Galaxy Z Fold2 przełożył się na koszt naprawy sięgający 6400 zł. Według Digital Care zdarza się, że użytkownicy takich smartfonów podczas ich składania pozostawiają jakieś przedmioty na wewnętrznym panelu, co go uszkadza. Jest to też sprzęt, którego naprawa wymaga dużej precyzji i kompetencji technika, ponieważ nawet drobny błąd może spowodować naruszenie delikatnych części.

Przed wysokimi kosztami naprawy smartfonu można się w pewnym stopniu zabezpieczyć. Ich użytkownicy coraz częściej decydują się na wykupienie ochrony przed przypadkowym zniszczeniem telefonu, co szczególnie widać to w okresie przedświątecznym. Według danych Digital Care, sprzedaż usług ochronnych rośnie wtedy o około 30% w stosunku do reszty roku, a ich ceny wynoszą od kilkunastu do około 30 złotych miesięcznie, w zależności od firmy oraz tego, co obejmuje.

Warto dokładnie zapoznać się z zakresem oferowanej ochrony i poszukać najbardziej korzystnej dla nas opcji. Jeśli posiadasz smartfon z górnej półki, zawsze wybieraj najwyższy wariant, który może zapewniać ochronę nawet do wysokości wartości urządzenia. Oferta na rynku jest już bardzo szeroka, ochronę możesz wykupić u operatora telekomunikacyjnego, w sklepach z elektroniką, czy u samego producenta, więc warto porównać oferty przy zakupie i wybrać tę optymalna dla danego modelu. Warto też pamiętać, iż wszystkie naprawy powinny być realizowane tylko w autoryzowanych serwisach, dzięki czemu po naprawie nie utracimy gwarancji producenta.

– powiedział Maciej Ryszard Sierakowski, Head of Sales Europe w Digital Care

Zobacz: Xiaomi MIX Fold 2 to kolejna nowość w zapowiedziach

Zobacz: Huawei P50 Pocket – nowe szczegóły o rozkładanym smartfonie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: DigitalCare