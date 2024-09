Tecno Pova 6 Neo 5G już 11 września. Co o nim wiemy?

Już za trzy dni na rynku zadebiutuje model Tecno Pova 6 Neo 5G. Chińska firma jest obecna również w Polsce. Czym tym razem chce nas zaskoczyć? Okazuje się, że głównie naciskiem na sztuczną inteligencję.

Tecno to marka niezbyt znana przeciętnemu polskiemu użytkownikowi. Nie zgodziłby się z nim jednak mieszkaniec Afryki czy Bliskiego Wschodu. Tam Tecno jak i inne marki należące to koncernu Transsion (Itel czy Infinix) należą do najbardziej rozpoznawalnych.

Nowy tani Tecno 5G z dobrą baterią i aparatem

Na rynku już obecny jest model Tecno Pova 6 Neo. Już niedługo oficjalnie dołączy do niego wersja 5G. Niestety nie mamy jeszcze pełnej specyfikacji nadchodzącego urządzenia. Prawdopodobnie jednak zachowa on akumulator o pojemności 7000 mAh. Na pewno jednak możemy się spodziewać sensora 108 Mpix.

Przede wszystkim Tecno chce postawić na sztuczną inteligencję. Ma ona pomóc w tworzeniu tapet i pisaniu tekstu czy po prostu generowaniu go. Patrząc na to, że model będzie mieścić się na niższej półce cenowej, raczej nie powinniśmy się spodziewać niczego bardziej zaawansowanego. Tecno chce jednak, by smartfon stał się początkiem nowego trendu. Zobaczymy zatem czy z serii Pova przejdzie on też na serię Spark.

Zobacz: Tecno Spark 30C wycieka. Co wiemy?

Zobacz: Efeckiarskie i niedrogie. Debiutują nowe smartfon Tecno

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: tecno

Źródło tekstu: gizmochina, wł