Smartfon Lenovo Legion już opatentowany

Jeszcze w tym roku zadebiutuje oficjalnie smartfon Lenovo Legion. Teraz urządzenie gościło w chińskim urzędzie patentowym.

Razer Phone i Asus ROG Phone zapoczątkowały falę smartfonów dla graczy. Szybko do walki o ten segment rynku dołączył Xiaomi ze swoim modelem Black Shark oraz ZTE ze swoją Nubią Red Magic. Teraz klienci do wyboru będą mieli również model Lenovo Legion. Marka Legion jest bardzo dobrze znana w technologicznym świecie, teraz jednak poszerzy się ona o smartfon. Zadebiutuje on oficjalnie jeszcze w tym roku. Teraz natomiast urządzenie odwiedziło chiński urząd patentowy.

Wiemy, że Lenovo Legion będzie miał Snapdragona 865 i akumulator o pojemności 5050 mAh. Towarzyszyć im będą dwa wejścia USB-C. Na pewno model będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych - czerwonej oraz szarej. Na renderach znajduje się co prawda wzmianka o Snapdragonie 855, ale musi to być render prototypu. Od tego czasu bowiem sam Qualcomm zdążył się już pochwalić, ze Lenovo Legion będzie mieć układ Snapdragon 865.

Zobacz Qualcomm obiecuje 70 urządzeń z układem Snapdragon 865. W tym smartfony Zenfone 7, ROG Phone 3 i Lenovo Legion

Zobacz Lenovo zwiększy produkcję poza granicami Chin

Źródło tekstu: pricebaba, wł