Samsung szykuje Galaxy Tab S6 Lite. Co oferuje „odchudzony” flagowiec?

Tablet Samsung Galaxy Tab 6S zrobił na nas bardzo dobre wrażenie. Tym bardziej cieszą informacje o „odchudzonym” i tańszym Galaxy Tab S6 Lite. Właśnie poznaliśmy specyfikację tabletu.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite będzie miał ekran o przekątnej 10,2 cala i rozdzielczości 2000 × 1200 px i aluminiową obudowę. Do tabletu dostaniemy doskonały rysik S Pen – ten sam, co do smartfonów Galaxy Note. Będzie to więc nie tylko świetny tablet do oglądania multimediów, ale też doskonały notatnik. Dzięki nowym przeciekom @evleaks wiemy, że Galaxy Tab S6 Lite będzie dostępny w dwóch kolorach – czarnym i niebieskim. Tablet ma tylko 7 mm grubości i waży 467 gramów.

Galaxy Tab S6 Lite: Specyfikacja

W środku znajdziemy Exynosa 9611. Ten SoC znajduje się również w wielu smartfonach Samsunga ze średniej półki: Galaxy M21, Galaxy A51 i tym podobnych. Do tego dostaniemy skromne 4 GB RAM-u i 64 GB na dane i system oraz gniazdo microSD. Na niektóre rynki ma trafić wariant ze 128 GB pamięci flash. Tablet ma mieć dwa aparaty: 8 MP z tyłu i 5 MP z przodu. Do tego dostaniemy NFC, GPS, dwuzakresowe Wi-Fi b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 i opcjonalny modem LTE. Akumulator o pojemności 7040 mAh będzie ładowany przez USB-C. Nie ma za to czytnika linii papilarnych.

Galaxy Tab 6S Lite zachowa gniazdo jack 3,5 mm na słuchawki. Warto też zwrócić uwagę na kolejny owoc współpracy Samsunga i AKG. Galaxy Tab S6 Lite także dostanie głośniki kalibrowane przez austriackiego producenta audio.

Jego cena ma wynieść między 350 i 400 euro za wariant bez LTE.

Źródło zdjęć: @evleaks

Źródło tekstu: @evleaks, wł