Wpadka Samsunga. Poznaliśmy ceny Galaxy S24 FE

Na amerykańskiej stronie Samsunga pojawiła się oferta przedsprzedażowa smartfonu Galaxy S24 FE, chociaż ten nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany. Ujawnione informacje szybko zniknęły, jednak poznaliśmy dzięki temu specyfikację oraz cenę tego modelu w USA.

Samsung zaskoczył wszystkich, przypadkowo ujawniając smartfon Galaxy S24 FE na swojej oficjalnej stronie internetowej w USA. Choć listing szybko zniknął, zdążył potwierdzić wiele plotek i ujawnić ceny: 649,99 dolara (2477 zł) za wersję 128 GB i 709,99 USD (2706 zł) za 256 GB. Data premiery to prawdopodobnie 3 października 2024 roku.

Ze strony Samsunga dowiedzieliśmy się, ze nadchodzący model dla fanów koreańskiego koncernu będzie wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz i świecący z jasnością szczytową do 1900 nitów. Ekran będzie chroniony szkłem Corning Gorilla Glass Victus+ i będzie miał wycięcie na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 10 Mpix (f/2.4).

Główny aparat z tyłu będzie miał rozdzielczość 50 Mpix (f/1.8), a do towarzystwa dostanie aparat ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) oraz teleobiektyw 8 Mpix z zoomem optycznym 3x oraz optyczną stabilizacją obrazu (OIS).

Wewnątrz obudowy, odpornej na działanie pyłów i wody na poziomie IP68, będzie pracować układ Samsung Exynos 2400e, Do pomocy dostanie on 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej. Całość będzie zasilana akumulatorem o pojemności 4700 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 25 W i bezprzewodowym 15 W. Zainstalowane fabrycznie oprogramowanie to Android 14 z interfejsem One UI 6.1.1 i funkcjami Galaxy AI.

Jeśli ujawnione dane są prawdziwe, oznacza to, że w USA Galaxy S24 FE będzie o 50 dolarów (191 zł) droższy od swojego poprzednika, Galaxy S23 FE (nasz test). Dla porównania, w Polsce ten smartfon kosztował 3199 zł za wersję 8/128 GB i 3499 zł za wersję 8/256 GB. Nowy model oferuje większy ekran i – według Samsunga – znacznie lepszy aparat. Niestety, Exynos 2400e może okazać się słabszy od Snapdragona 8 Gen 1 z poprzedniego modelu. Nie dotyczy to oczywiście Polski, gdzie trafiła wersja z układem Exynos 2200.

W porównaniu z konkurencją, taką jak OnePlus 12R czy Google Pixel 8 Pro, Galaxy S24 FE nie oferuje niczego przełomowego. Trudno powiedzieć, czy telefon odniesie sukces, szczególnie biorąc pod uwagę zbliżającą się premierę serii Galaxy S25 oraz aktualną cenę podstawowego modelu Galaxy S24 – wariant 8/128 GB można kupić w Polsce nawet za mniej niż 3000 zł.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Samsung

Źródło tekstu: Samsung, Phone Arena