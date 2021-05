Samsung Galaxy S21 FE wejdzie do produkcji w lipcu

Samsung Galaxy S21 FE nadchodzi wielkimi krokami. Już w lipcu nowy telefon wejdzie do fazy produkcyjnej

Samsung Galaxy S20 FE był prawdziwym strzałem w dziesiątkę dla koreańskiej marki. Nic zatem dziwnego, że największy producent smartfonów na świecie szykuje się do wydania kolejnego modelu z serii FE. Przecieki dotyczące rozmaitych aspektów tego urządzenia docierają do nas już od dawna, teraz jednak dowiadujemy się o terminie rozpoczęcia produkcji. Samsung zacznie produkować telefony Samsung Galaxy S21 FE już w lipcu, natomiast do oficjalnej premiery ma dojść w sierpniu. Telefon będzie dostępny w czterech wersjach kolorystycznych - białej, zielonej, fioletowej oraz szarej. Niektóre doniesienia mówią też o wariancie różowym.

Zgodnie z dotychczasowymi doniesieniami spodziewamy się wyświetlacza AMOLED o przekątnej 6,4 cala. Układ będzie dość tradycyjnie zależał od regionu. Samsung planuje wersje ze Snapdragonem 888 oraz Exynosem 2100. Pamięć wbudowana ma mieć 128 lub 256 GB, natomiast akumulator będzie miał pojemność 4500 mAh. Pojedynczy sensor aparatu przedniego to z kolei 32 Mpix. Spodziewamy się, że cena będzie wynosić około 700 euro.

Zobacz: Samsung znów się wygadał. Nadchodzi Galaxy A82 5G

Zobacz: Samsung Neo QLED QN91A - telewizor z podświetleniem Mini LED już w sklepach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: voice

Źródło tekstu: twitter (ross young), wł