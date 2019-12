Samsung Galaxy S10 Lite – znamy pełną specyfikację i ceny

Serwis WinFuture dotarł do dokładnych danych technicznych smartfonu Galaxy S10 Lite, czyli jednej z planowanych nowości Samsunga, które będą miały swoją premierę już w przyszłym miesiącu.

W połowie stycznia Samsung zaprezentuje dwa nowe smartfony: Galaxy Note10 Lite i Galaxy S10 Lite (SM-G770F). Specyfikacja tego drugiego jest już niemal w całości znana.

Samsung Galaxy S10 Lite wyposażony jest w ekran Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości 2400 x 1080 i proporcjach 19.5:9. Gęstość pikseli wynosi 393 ppi. Jest to wyświetlacz Infinity-O z otworkiem na aparat selfie umieszczonym w środkowej części ekranu.

Galaxy S10 Lite napędzany jest układem Snapdragon 855 (Kryo 485 2,84 GHz + 3x Kryo 485 2,42 GHz + 4x Kryo 485 1,78, GPU Adreno 640) i będzie to jedyny procesor w tym modelu – tym razem Samsung zrezygnował z własnego Exynosa. Do tego otrzymamy 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Nie zabrakło złącza microSD, które pozwoli dołożyć nośnik o pojemności do 1 TB.

Nowy smartfon Samsunga wyposażony został w potrójną sekcję aparatów. Główny to matryca 48 Mpix z optyką f/2,0 i stabilizacją OIS. Co ciekawe, zostało tu zastosowane rozwiązanie tilt OIS (tOIS), w którym dodatkowym elementem stabilizującym obraz jest mechanizm minimalnie zmieniający położenie obiektywu, niezależnie od standardowej stabilizacji OIS. Domyślną rozdzielczością zdjęć będzie 12 Mpix, powstałe z połączenia czterech pikseli w jeden. Drugi aparat 12 Mpix wyposażony jest w obiektyw szerokokątny o jasności f/2,2. Trzeci moduł to z kolei aparat makro o rozdzielczości 5 Mpix. Fotografowanie w ciemności ułatwi ledowy flesz. Przedni aparat ma natomiast rozdzielczość 32 Mpix (f/2,2).

Długi czas pracy ma zapewniać akumulator 4500 mAh z szybkim ładowaniem 45 W. Zabraknie jednak ładowania bezprzewodowego.

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 10 z interfejsem OneUI 2.0.

Galaxy S10 Lite ma zostać zaprezentowany w przyszłym miesiącu, a następnie zadebiutuje na rynkach azjatyckich. Tam sprzedawany będzie jako Galaxy A91. W Europie Galaxy S10 Lite pojawi się nieco później a jego cena wynieść ma 679 euro, czyli około 2900 zł.

Źródło tekstu: Phone Arena, GSM Arena, WinFuture