Tego Samsunga już nie zaktualizujesz. Popularne modele bez wsparcia

Samsung kończy wsparcie dla swoich telefonów. Długa lista popularnych modeli nie otrzyma aktualizacji.

Dużo można smartfonom Samsunga zarzucić, ale pod jednym względem zdecydowanie brylują nad konkurencją. Mowa o aktualizacjach, które dostarczane są szybko, regularnie i długo. Standardem u producenta jest cztero-, a nawet pięcioletnie wsparcie dla kluczowych modeli.

Jakie smartfony Samsunga nie dostaną aktualizacji?

Niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy. Niebawem na własnej skórze odczują to posiadacze kilku popularnych modeli z 2019 roku. Z listy telefonów, które nadal otrzymywać mają regularne łatki bezpieczeństwa, zniknęły następujące pozycje:

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Co ciekawe, w rozpisce w dalszym ciągu widnieje model Samsung Galaxy S10 5G, który zadebiutował w tym samym czasie, co pozostałe wersje S10.

Brak wsparcia - co to oznacza?

Co to oznacza dla użytkowników? Na całe szczęście nic dramatycznego. Wasze telefony nie przestaną z dnia na dzień działać, a jedynie nie będą otrzymywały w przyszłości aktualizacji; nawet tych związanych z zabezpieczeniami.

Oczywiście nie warto tego faktu bagatelizować. Brak regularnych aktualizacji zabezpieczeń może Was narazić na działanie złośliwego oprogramowania, a to potrafi mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Wydaje się więc, że jeśli do tej pory zwlekaliście, jest to niegłupi moment na wymianę smartfona.

Mimo to po raz kolejny należą się Koreańczykom słowa pochwały. Jak zaznaczyłem we wstępie, cztery lata wsparcia bynajmniej nie są w tej branży standardem, a już zdecydowanie nie w przypadku urządzeń ze średniego segmentu, takich jak Galaxy A50.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Samsung, SamMobile