Samsung Galaxy Ring dostanie nowe, większe rozmiary

Debiut pierwszego pierścienia Galaxy Ring w ofercie Samsunga wywołał niemałe poruszenie na rynku inteligentnej biżuterii. Pojawienie się tak dużego gracza w tym segmencie z pewnością przyciągnie uwagę innych firm technologicznych, które mogą wkrótce wprowadzić swoje alternatywy. Tymczasem najnowsze doniesienia wskazują, że Samsung planuje rozszerzenie oferty Galaxy Ring o dwa nowe rozmiary – 14 i 15, które mają pojawić się na początku 2025 roku.

Już we wrześniu pojawiły się plotki, że Samsung pracuje nad poszerzeniem gamy rozmiarów inteligentnej obrączki, aby jeszcze lepiej dopasować urządzenia do różnorodnych potrzeb użytkowników. Obecnie Galaxy Ring jest dostępny w dziewięciu rozmiarach, od 5 do 13. Wprowadzenie rozmiarów 14 i 15 będzie krokiem naprzód, szczególnie dla osób o większych dłoniach i grubszych palcach.

Według doniesień Maxa Jambora, który wcześniej ujawnił informacje o nowych rozmiarach, premiera ma nastąpić podczas styczniowego wydarzenia Galaxy Unpacked 2025, zaplanowanego na 22 lub 23 stycznia. Główna uwaga podczas tego eventu będzie skupiona na prezentacji serii Galaxy S25, ale wygląda na to, że nowe rozmiary Galaxy Ringa również znajdą się w centrum uwagi.

Specyfikacje nowych modeli

Zgodnie z przeciekami:

rozmiar 14 będzie miał oznaczenie modelu SM-Q514, masę 3,2 g i wewnętrzną średnicę 23 mm,

rozmiar 15 otrzyma oznaczenie modelu SM-Q515, będzie miał również masę 3,2 g, ale z nieco większą średnicą wewnętrzną – 23,8 mm.

Obecne modele Galaxy Ringów w większych rozmiarach (12 i 13) charakteryzują się większą pojemnością baterii. Nie wiadomo jeszcze, czy nowe rozmiary również będą miały zwiększoną pojemność akumulatorów. Jeśli tak, z pewnością byłoby to praktycznym dodatkiem.

Samodopasowujące się Galaxy Ring

Warto w tym miejscu przypomnieć o niedawnym zgłoszeniu patentowym Samsunga. Sugeruje ono, że firma może pracować nad modelem wyposażonym w system samodopasowujący się do palca użytkownika. Taki pierścień mógłby automatycznie dostosowywać swój rozmiar, eliminując konieczność wyboru konkretnego wariantu podczas zakupu. Dzięki temu przyszłe generacje smart-obrączki Galaxy Ring mogłyby być dostępne w jednym uniwersalnym rozmiarze, co uczyniłoby je jeszcze bardziej praktycznym rozwiązaniem.

