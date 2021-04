Samsung Galaxy A82 w konsoli Google Play zdradza częściową specyfikację

Samsung wprowadził do sprzedaży kilka nowych modeli z serii Galaxy A, ale zabrakło wśród nich oczekiwanego Galaxy A82. Smartfon jest już coraz bliższy premiery, a teraz zaistniał w konsoli Google Play.

Smartfon Galaxy A82 pojawiał się w przeciekach już wcześniej, zadebiutował również w Geekbench z wynikami 755/2630, a teraz dodatkowych informacji dostarcza konsola Google Play.

Potwierdziło się, że Samsung Galaxy A82 napędzany będzie układem o symbolu SM8150p. Takie oznaczenie ma Snapdragon 855+, czyli dobra i wydajna jednostka, ale sprzed dwóch lat. Do tej samej rodziny należy najnowszy Snapdragon 860, który bazuje na 855+, ale ma oznaczenie SM8150ac, więc nieco inne, jednak to zapewne ten SoC trafi do Galaxy A82. Do tego smartfon otrzyma 4 lub 6 GB pamięci RAM – ta druga wielkość potwierdzona została w konsoli Google Play, a test w Geekbench dotyczył wersji z 4 GB.

Z innych, pozbieranych danych wiadomo, że Samsung Galaxy A82 będzie miał ekran o rozdzielczości 1080 x 2400 i gęstości 450 ppi – tu jednak znów pojawia się pewna nieścisłość, bo to sugeruje niewielką przekątną około 6 cali, a spodziewana wielkość to raczej około 6,8 cala. W specyfikacji znajdzie się także Bluetooth 5.0 i Android 11.

Galaxy A82 to następca modelu Galaxy A80 z 2019 roku. Z grafiki dołączonej do opisu w konsoli Google Play wynika, że zamiast obrotowego mechanizmu aparatu smartfon otrzyma tradycyjny aparat selfie umieszczony w wycięciu ekranowym.

Z niepotwierdzonych informacji wynika także, że Galaxy A82 wyposażony będzie w aparat z główną matrycą 64 MPix (Sony IMX686). Ciekawostką jest też to, że w Korei smartfon wyjdzie pod nieco inną nazwą: Galaxy A Quantum 2.

