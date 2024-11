Nadchodzi Galaxy A56 5G. Samsung da mu szybsze ładowanie i lepszą wydajność

Samsung nie zwalnia tempa i już pracuje nad kolejnym modelem ze średniej półki – Galaxy A56 5G. Nowy smartfon pojawił się na stronie chińskiej certyfikacji 3C, ujawniając kilka interesujących szczegółów, na przykład dotyczących ładowania.

Szybsze ładowanie w Galaxy A56 5G

Najważniejszą informacją z certyfikacji 3C, dotyczącą nadchodzącego smartfonu Samsung Galaxy A56 5G, jest obsługa szybkiego ładowania o mocy 45 W. To spory skok w porównaniu do 25 W w Galaxy A55 5G. Samsung zbliża tym samym model A56 do standardów ładowania znanych z flagowców, takich jak Galaxy S24 Ultra czy Galaxy S24+. Warto też zauważyć, że modele Galaxy S24 i Galaxy S24 FE obsługują ładowanie z maksymalną mocą 25 W.

Pozostaje jednak pytanie, jak przełoży się to na rzeczywisty czas ładowania. W przypadku modeli z wyższej półki, różnice między 25 W a 45 W są minimalne. Warto też pamiętać, że aby skorzystać z szybszego ładowania, użytkownicy starszych modeli będą musieli dokupić odpowiednią ładowarkę.

Wydajność na miarę flagowców z 2021 roku?

Oprócz szybszego ładowania, Galaxy A56 5G ma być wyposażony w układ Exynos 1580. Wstępne doniesienia sugerują, że może on zaoferować wydajność zbliżoną do Snapdragona 888, flagowego SoC-a firmy Qualcomm z 2021 roku, używanego w Galaxy S21 Ultra (w USA i Chinach). Potwierdzają to wyniki testów Geekbench, gdzie A56 5G uzyskał 1341 punktów w teście jednordzeniowym i 3836 punktów w teście wielordzeniowym. To znacząca poprawa w porównaniu do Exynosa 1480 z Galaxy A55, który w tych samych testach osiągał wyniki na poziomie 1100 i 3400 punktów.

Aparaty bez rewolucji

Jeśli chodzi o aparaty, tylny zestaw ma pozostać bez zmian w porównaniu do A55, czyli dostaniemy komplet 50 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix. Samsung planuje jednak zastosować nowy 12-megapikselowy sensor w przednim aparacie.

Dostępność i cena

Debiut Samsunga Galaxy A56 5G spodziewany jest w 2025 roku, po premierze serii Galaxy S25. Cena pozostaje na razie tajemnicą, ale biorąc pod uwagę, że Galaxy A55 5G zadebiutował w marcu 2024 roku z cenami 2099 zł (8/128 GB) i 2299 zł (8/256 GB), możemy spodziewać się podobnego poziomu cenowego. Czy tak będzie w rzeczywistości, dowiemy się za kilka miesięcy.

