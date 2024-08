Samsung Galaxy A16 5G znowu w Geekbench. Tym razem z innym układem

Nowy Samsung Galaxy A16 5G trafia do bazy benchmarków Geekbench. Już drugi raz. Tym razem z całkowicie innym układem.

Etap na jakim są prace nad nowym telefonem można ocenić na podstawie wiadomości o nim. Najpierw są pierwsze przecieki, potem benchmark a na końcu certyfikacje. Potem już tylko czekać na konferencję prasową i premierę. Teraz do bazy benchmarków Geekbench trafił Samsung Galaxy A16 5G. Zrobił on to już... drugi raz.

Samsung Galaxy A16 5G w Geekbench, teraz lepsza wersja

Poprzednio nowy Samsung przeszedł testy benchmarku Geekbench 6.3.0 z układem MediaTek Dimensity 6300. Wtedy koreański telefon uzyskał 514 punktów w teście jednego rdzenia i 1464 punkty w teście wielu rdzeni. Model miał 6 GB RAM.

Teraz test przeszedł smartfon z autorskim układem Samsunga, jakim jest Exynos 1330. Ten wariant urządzenia zdobył wyraźnie więcej punktów niż wersja z MediaTekiem. Mówimy tu o 967 punktach w teście jednego rdzenia i 1971 punktach w teście wielu rdzeni. Niestety ten wariant pojawi się tylko w Azji/Afryce. Tak wynika przynajmniej z Geekbench. Dla równowagi będzie miał mniej RAM - tylko 4 GB.

Telefon przeszedł też certyfikację w Wielkiej Brytanii oraz certyfikację IMEI. Co ciekawe, z dokumentów brytyjskich wynika, że smartfon będzie miał też wersję 4G.

Zobacz: Samsung Galaxy Tab A9+ Kids Edition debiutuje w kolejnym kraju

Zobacz: To będzie nokaut na flagowcach. Nadchodzi Samsung Galaxy S24 FE

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: mysmartprice, wł