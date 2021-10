Samsung Galaxy A13 5G nie stanowi już tajemnicy

Samsung szykuje nowy budżetowy smartfon z łącznością 5G. Będzie to Samsung Galaxy A13 5G i już teraz wiemy na jego temat właściwie wszystko.

Technologia 5G na szczęście już od dawna nie jest zarezerwowana wyłącznie dla flagowców. Teraz kolejnego budżetowca z taką łącznością szykuje koreański Samsung. Wyciekły już rendery i specyfikacja nadchodzącego urządzenia. Będzie to Samsung Galaxy A13 5G. Nowy telefon w tańszym wariancie ma kosztować około 290 dolarów. Co dokładnie otrzymają użytkownicy za taką kwotę? Smartfon będzie miał wyświetlacz LCD o przekątnej 6,48 cala i z układem MediaTek Dimensity 700. Potrójny aparat główny to 50 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix.

W przypadku akumulatora możemy się spodziewać pojemności 5000 mAh. Z boku urządzenia z kolei znajdzie się czytnik linii papilarnych. Jak zwykle możemy się spodziewać różnych wariantów różniących się pamięcią. Jeden z nich będzie miał 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, a drugi 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Smartfon ma się pojawić pod koniec 2021, a na początku 2022 powinien znaleźć się w sprzedaży.

Źródło zdjęć: onleaks, zoutonus

Źródło tekstu: zouton, onleaks