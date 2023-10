Samsung Exynos 1480 będzie miał technologię rodem z PlayStation 5

Procesor Samsung Exynos 1480 pojawił się w bazie programu Geekbench. Układ zaoferuje duży krok naprzód jeśli chodzi o grafikę.

Samsung Exynos 1480 to nowy procesor, który już niedługo powinniśmy zobaczyć w smartfonach koreańskiego producenta. Choć nie został on jeszcze oficjalnie zapowiedziany, specyfikacja układu trafiła do sieci za sprawą wpisu w bazie programu Geekbench.

Samsung Exynos 1480 w bazie Geekbench. Będzie układ graficzny AMD

Nowy procesor w bazie pojawił się pod nazwą kodową S5E8845. Ma to być ośmiordzeniowa jednostka z dwoma grupami rdzeni ARMv8. Niestety znamy wyłącznie ich taktowania: dla czterech ma ono wynosić 2,75 GHz, a dla kolejnych czterech 2,05 GHz.

Znacznie bardziej szczegółowe (a przy tym intrygujące) są informacje na temat zastosowanego układu graficznego. Według przecieku nowy SoC ma wykorzystywać układ graficzny Samsung Xclipse 530. To jednostka przygotowana wspólnie z AMD na bazie architektury RDNA 2, znanej m.in. z Samsunga Galaxy S22 oraz PlayStation 5.

Niestety nie wiemy jeszcze, jaką dokładnie wydajność przyniesie nowy układ graficzny. Można natomiast dość bezpiecznie założyć, że będziemy mieli do czynienia z wyraźnym skokiem względem tegorocznego Exynosa 1380.

I bardzo dobrze, bo patrząc po opublikowanych wynikach, nie zanosi się, by Exynos 1480 miał sobie radzić dużo lepiej od poprzednika w zadaniach typowo procesorowych. W benchmarku Geekbench 6 testowany prototyp miał uzyskać 882 punktów dla jednego i 2808 punktów dla wielu rdzeni. Oczywiście do wyników tych warto podchodzić z pewnym dystansem - do czasu premiery pierwszych urządzeń z nowym układem mogą się one jeszcze mocno pozmieniać.

A skoro już o tym mowa, to kiedy należy się spodziewać pierwszych telefonów z nowym Exynosem? Oczywiście na tym etapie są to wyłącznie spekulacje. Można jednak dość bezpiecznie obstawiać, że omawiana jednostka trafi na pokład nadchodzącego Samsunga Galaxy A55, którego spodziewamy się zobaczyć w pierwszej połowie 2024 roku.

