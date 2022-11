Android 13 trafia do składaków Samsunga poprzedniej generacji

Samsung wprowadza Androida 13 z nakładką One UI 5 do swoich najnowszych smartfonów. Teraz nadeszła kolej na składane urządzenia poprzedniej generacji.

W ostatnim czasie Samsung rozpoczął wdrażanie nowego oprogramowania do swoich kluczowych smartfonów. Nową wersję systemu mogą już pobrać niektórzy użytkownicy modeli Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4, czyli najnowszych składanych urządzeń koreańskiego producenta. Teraz posiadacze urządzeń z poprzedniej generacji donoszą o możliwości pobrania aktualizacji.

Android 13 na Flipa i Folda trzeciej generacji

Samsung jeszcze oficjalnie tego nie potwierdził, lecz niektórzy użytkownicy modeli Z Fold 3 i Z Flip 3 zauważyli możliwość aktualizacji swoich urządzeń do stabilnej wersji Androida 13. Jak donosi portal XDA Developers, w obecnej chwili dotyczy to wyłącznie użytkowników zapisanych do beta testów nakładki One UI 5.

Warto dodać, że wraz z aktualizacją One UI 5, użytkownicy dostają również łatkę zabezpieczeń z listopada. Nie wiadomo jeszcze, kiedy aktualizacja do Androida 13 z One UI 5 będzie dostępna globalnie dla wszystkich użytkowników modeli Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3, lecz śmiało można założyć, że stanie się to niebawem.

Zobacz: Debiutuje Vivo V21s 5G. Ma aparat do selfie z OIS

Zobacz: T-Mobile zaprasza do MagentaTV na oglądanie Mundialu w 4K

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Framesira / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne