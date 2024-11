Rekord w AnTuTu. Red Magic 10 Pro pokazał na co go stać

Red Magic 10 Pro osiągnął naprawdę świetny wynik w benchmarku AnTuTu. Przebił ponad 3,11 miliona punktów. Naprawdę jest na co czekać.

Telefony dla graczy z naturalnych przyczyn są tymi najmocniejszymi. Nic zatem dziwnego, że Red Magic 10 Pro jest pozytywnym bohaterem kolejnych doniesień. Poprzednio pisaliśmy, że nowy chiński telefon będzie miał ultrawąskie ramki. Telefon notował też bardzo dobre wyniki w Geekbench. Nowa czerwona magia zdobyła 3187 punktów w teście jednego rdzenia i 10081 punktów w teście w wielu rdzeni.

Red Magic 10 Pro podbija teraz AnTuTu

Teraz smartfon NX789J i układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite pokazali swoje możliwości w benchmarku AnTuTu zdobył.3116126 punktów. Testowy egzemplarz miał Androida 15, 24 GB RAM i 1 TB pamięci wbudowanej. To kolejny raz, kiedy Snapdragon 8 Elite pokazuje swoją moc.

Oczywiście nie jest to wszystko, co jest potrzebne wymagającemu graczowi mobilnemu. Nadchodzący smartfon będzie miał bardzo zaawansowany i rozbudowany układ chłodzenia z wbudowanym wiatraczkiem. Wyświetlacz o jakim już wspominaliśmy będzie miał wyświetlacz o przekątnej 6,85 cala i odświeżanie 144 Hz. Akumulator będzie miał pojemność 7050 mAh i będzie można go szybko naładować dzięki technologii 100 W. Do oficjalnej premiery zostało już naprawdę niedużo czasu. Chińczycy pokażą swój nowy telefon już 13 listopada.

