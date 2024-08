Redmi 14C zdradza swoja specyfikację. To kolejny tani Xiaomi

Niedługo na rynku pojawi się kolejny tani telefon z obozu Xiaomi. Należąca do niego marka Redmi szykuje model Redmi 14C.

Xiaomi w listopadzie 2023 pokazał model Redmi 13C. Miesiąc później pojawił się smartfon Redmi 13C 5G. W czerwcu słyszeliśmy o Redmi 14C 5G. Teraz nadszedł czas na Redmi 14C. Telefon pojawi się lada dzień. Skąd to wiemy? Ano, jeden ze sprzedawców w Wietnamie trochę za wcześnie pochwalił się specyfikacją techniczną na swojej stronie internetowej.

Redmi 14C już niedługo. Co to za model?

Co zatem wiemy? Nowy telefon będzie miał wyświetlacz o przekątnej 6,88 cala i akumulator o pojemności 5160 mAh. Naładować go będzie można dzięki technologii 18 W. Aparat główny będzie miał 50 Mpix. Do kompletu klienci dostaną 4 lub 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Sercem nowego modelu ma być układ MediaTek Helio G91.

Nowy telefon ma być dostępny w wariancie zielonym, czarnym i niebieskim. Nie wiemy jednak na jakie rynki Redmi wprowadzi swoje nowe smartfony. Chińczycy wspominali jednak ostatnio o większym rozepchnięciu się łokciami w krajach, gdzie do tej pory byli słabiej widoczni.

