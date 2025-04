Rząd miał zmienić kontrowersyjne przepisy, ale tego nie zrobi

Ministerstwo Finansów szykuje projekt deregulacji podatkowych. Ma on wprowadzić między innymi zmiany w kwestii przedawnień zobowiązań podatkowych. Jednak eksperci są rozczarowani propozycjami rządu — informuje Puls Biznesu .

Podatki po nowemu? Nie do końca

Chociaż Ministerstwo Finansów zapowiadało, że zmiany będą korzystne dla Polaków, w tym przedsiębiorców, to eksperci są zdania, że raczej rozczarowują. Chodzi między innymi o kwestię zawieszenia biegu terminu przedawnienia na skutek wszczęcia postępowania karnego.

Chociaż brzmi to skomplikowanie, to sprawa jest w gruncie rzeczy prosta. Normalnie zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu w okresie 5 lat. Jednak skarbówka może wszcząć postępowanie w firmie, które zawiesza bieg terminu przedawnienia. Oznacza to, że fiskus może rozpocząć kontrolę np. po 4 latach i 11 miesiącach i wtedy zobowiązania się nie przedawnią, nawet jeśli decyzja zapadnie dopiero po 6 miesiącach (czyli po upływie 5 lat).