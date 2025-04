Ten serial kochają miliony. Premiera na Disney+ już 12 kwietnia

Drugi sezon "Doktor Who" z Ncuti Gatwą w roli głównej (możemy go znać z produkcji Netflixa "Sex Education") wskoczy na platformę Disney+ już 12 kwietnia 2025 roku. Wtedy będzie miał premierę odcinek pierwszy serii, a kolejne będa wypuszczane co tydzień. Serial będzie składał się z ośmiu odcinków. Zwiastun drugiego sezonu robi nam nie lada apetyt na całość. Nic dziwnego, że ten serial BBC kochają miliony widzów na całym świecie.

To produkcja, która udowadnia, że można być dobrym serialem, który właściwie nie ma końca, nie będąc jednocześnie "Modą na sukces".

Dla tych, którzy nie są w temacie, przypominamy, że "Doktor Who" tak naprawdę istnieje od 1968 roku i do dziś jest jednym z najwyżej ocenianych serialowych produkcji. W rolę kultowego doktora co kilka sezonów wciela się nowa postać, co tak naprawdę ma swoje uzasadnienie w fabule. Doktor jest tak naprawdę humanoidalnym obcym, określanym jako Władca Czasu. Pomysł jest naprawdę dobry, bowiem pozwala na produkowanie serii w nieskończoność. A w główną rolę doktora mogą się wcielać przeróżni aktorzy.