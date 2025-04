Netflix z oscarowym hitem z 1996 roku. Nadal wyśmienicie się go ogląda

„Jerry Magiure” w reżyserii Camerona Crowe'a to film bardzo wcześnie w latach 90. Wiele osób oglądało go nie tylko ze względu na fabułę, ale także na obsadę - główną nazwę użytkownika Tom Cruise, a partnerowała mu młodautka Renee Zellweger, która później kojarzona była z legendarną Bridget Jones.

„Pokaż mi pieniądze”

Mimo faktu, że film został nakręcony 29 lat temu, można śmiało powiedzieć, że w dalszym ciągu jest aktualny. Film przedstawiający losach cenionego agenta sportowego, który opływa w luksusowych i na pierwszy rzut oka ma wszystko, co potrzebne do szczęścia - pieniądze, sukces i wymarzoną partnerkę. Jednym słowem, jego życie to amerykański sen. Ale pewnego dnia, na skutek jednej złej decyzji - traca wszystko. Zaczynam się cały film. Przed bohaterem otwierają się nowe możliwości i nowa osoba, a wszystko w co do tej pory wierzył, będzie przewartościowane.