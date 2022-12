Realme GT Neo 5 nadchodzi. Wiemy o nim niemal wszystko

Realme GT Neo 5 to nowy smartfon tej marki, który w przyszłym roku powinien mieć swoją premierę. Dzięki ostatnim doniesieniom wiemy, jak to urządzenie będzie wyglądać, a także co znajdzie się w jego specyfikacji.

Jeśli nieoficjalne informacje są prawdziwe, Realme GT Neo 5 to smartfon wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1240 x 2772 piksele, potrafiący odświeżać obraz z częstotliwością do 144 Hz. Z ekranem zintegrowany zostanie przedni aparat fotograficzny o rozdzielczości 16 Mpix. Z tyłu znajdziemy trzy kolejne aparaty, w tym główną jednostkę o rozdzielczości 50 Mpix (Sony IMX890, f/1.79, OIS). Dwa pozostałe aparaty to jednostka ultraszerokokątna oraz makro.

Zobacz: Realme 10s zadebiutował. To nowy model z 5G

Zobacz: Realme GT 2 Pro w świątecznej promocji. Można trochę zaoszczędzić

Nowy smartfon ma być napędzany układem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, współpracującym z 6, 8 lub 12 GB RAM-u (LPDDR5) oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej (UFS 3.1). Realme GT Neo 5 będzie pozwalał na korzystanie z sieci 5G, zaoferuje też łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC. Nie zabraknie w nim również odbiornika nawigacji satelitarnej, głośników stereo czy podekranowego czytnika linii papilarnych.

Urządzenie będzie zasilane akumulatorem o pojemności 5000 mAh lub 4600 mAh. W pierwszym przypadku baterię będzie można naładować z mocą do 120 W, natomiast w komplecie z drugim wariantem będzie szybkie ładowanie o mocy aż 240 W. Nad całością będzie czuwać system Android 13 z interfejsem Realme UI 4.

Realme GT Neo 5 powinien trafić na rynek w pierwszym kwartale 2023 roku.

Zobacz: OnePlus 11 5G oficjalnie zapowiedziany. Będzie też w Polsce

Zobacz: Nubia Z50 ma do 16 GB RAM-u i 1 TB pamięci na dane

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: @Onleaks x @Smartprix

Źródło tekstu: Weibo, fonearena