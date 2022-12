Nubia Z50 ma do 16 GB RAM-u i 1 TB pamięci na dane

Nubia Z50 to nowy smartfon firmy ZTE, napędzany topowym Snapdragonem 8 Gen 2. Urządzenie będzie dostępne nawet z 16 GB RAM-u i 1 TB pamięci masowej.

Nubia Z50 to debiutujący właśnie nowy flagowiec tej marki należącej do firmy ZTE. Smartfon ma 8,46 lub 8,71 mm grubości, oraz waży 199 lub 197 g, w zależności od tego, czy tylny panel jest ze szkła, czy ze skóry. Z przodu znajduje się wygięty po bokach 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 144 Hz. W górnej części ekranu wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.45). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 64 Mpix (Sony IMX787, f/1.6, OIS) i towarzyszy mu aparat ultraszerokokątmy o rozdzielczości 50 Mpix (Samsung JN1, f/2.2).

Sercem urządzenia jest układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który współpracuje z 8 GB, 12 GB lub 16 GB RAM-u (LPDDR5X) oraz 128 GB, 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej (UFS 4.0). Nubia Z50 obsługuje sieci 5G, oferuje też między innymi łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 oraz NFC. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 80 W i pracuje pod kontrolą oprogramowania MyOS 13, bazującego na systemie Android 13.

Dostępność i cena

Nubia Z50 trafi do sprzedaży w Chinach 23 grudnia 2022 roku, a zamówienia będą przyjmowane od jutra. Do wyboru będą trzy wersje kolorystyczne, czarna i biała ze szklaną obudową oraz zielona ze skórzanym panelem tylnym. Cena smartfonu wygląda tak:

2999 juanów (1900 zł) za wariant 8/128 GB,

(1900 zł) za wariant 8/128 GB, 3399 juanów (2153 zł) za wariant 8/256 GB,

(2153 zł) za wariant 8/256 GB, 3699 juanów (2343 zł) za wariant 12/256 GB,

(2343 zł) za wariant 12/256 GB, 3999 juanów (2533 zł) za wariant 12/512 GB,

(2533 zł) za wariant 12/512 GB, 5999 juanów (3800 zł) za wariant 16 GB/1 TB.

Źródło zdjęć: Nubia

Źródło tekstu: Nubia