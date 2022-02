Seria Realme 9 Pro zadebiutuje w Europie 16 lutego

Realme oficjalnie potwierdziło datę europejskiej premiery nowych smartfonów. Realme 9 Pro i Realme 9 Pro+ zadebiutują na starym kontynencie 16 lutego 2021 roku, czyli już za niecałe 2 tygodnie.

Realme, który ciągle chwali się, że jest najszybciej rozwijającą się marką smartfonów na świecie, oficjalnie potwierdził, że 16 lutego tego roku smartfony z serii Realme 9 Pro będą miały swoją premierę w Europie. To kolejne sprzęty z nowymi technologiami tworzonymi zgodnie z hasłem "Dare to Leap" (odważ się skoczyć). Firma przy okazji podała, że Realme 9 Pro+ to pierwszy smartfon w średnim przedziale cenowym, którego aparat jest wyposażony w aparat z matrycą Sony IMX766 oraz optyczną stabilizacją obrazu.

Aby dać przedsmak tego, jak działa system aparatów Realme 9 Pro+, 7 lutego producent zaoferuje 24-godzinne doświadczenie online w Camera Lab.

Sensor obrazu Sony IMX766 ma duży rozmiar 1/1,56 cala i znaczną powierzchnię pikseli. W połączeniu z obiektywem z optyczną stabilizacją obrazu ma to zapewnić użytkownikom niezwykłą jakość obrazu. Czy tak będzie w rzeczywistości, przekonamy się po premierze.

