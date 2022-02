OnePlus Nord CE 2 Lite 5G ze Snapdragonem to bliźniak Realme 9 Pro

OnePlus idzie śladem Xiaomi i rozbudowuje swoje portfolio o kolejne smartfony o coraz dłuższych nazwach. Najnowszy OnePlus Nord CE 2 Lite 5G może się okazać całkiem dobrą propozycją w segmencie niedrogich telefonów z 5G.

W sieci pojawia się coraz więcej doniesień o OnePlus Nord CE 2 Lite 5G – smartfon ma zadebiutować jeszcze w lutym, wkraczając na początek na rynek indyjski.

W sumie OnePlus w najbliższym czasie przedstawi trzy nowe telefony – OnePlusa Nord 2T, OnePlus Nord CE 2 5G oraz właśnie OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Mimo dopisku „Lite” w nazwie ten model może okazać się najciekawszą propozycją – dwa pierwsze telefony napędzane mają być przez układy MediaTeka, gdy tymczasem do Lite’a trafi układ Qualcomma – Snapdragon 695 5G. To całkiem przyzwoita jednostka w litografii 6 nm, z rdzeniami o taktowaniu do 2,2 GHz, GPU Adreno 619 oraz modemem 5G Snapdragon X51 z Dual SIM 5G i prędkością pobierania do 2,5 Gbps.

Snapdragon 695 5G to chipset zdobywający coraz większą popularność wśród producentów – wcześniej znalazł się w debiutującym niedawno poza Chinami Redmi Note 11 Pro 5G, ma też napędzać nadchodzącego Realme 9 Pro. Te dwa smartfony będą więc naturalną konkurencją dla OnePlus Nord CE 2 Lite 5G.

Zobacz: Realme 9 Pro zmieni kolor jak kameleon

Co więcej, jest wiele podobieństw między nowym modelem OnePlus a Realme 9 Pro, co budzi podejrzenia, że to ten sam telefon pod różnymi markami należącymi do tej samej grupy BBK Electronics.

W OnePlus Nord CE 2 Lite 5G producent przewidział dwa warianty pamięci: 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej oraz 8 GB RAM i 256 GB. Możliwa jest także kombinacja 8 GB i 128 GB.

Smartfon będzie także wyposażony w ekran Fluid AMOLED o przekątnej 6,59 cala w rozdzielczości Full HD+. Jeżeli to faktycznie bliźniak Realme 9 Pro, to można się też spodziewać odświeżania 120 Hz.

Nowy model OnePlus otrzyma ponadto potrójny zestaw tylnych aparatów – 64 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix oraz przedni 16 Mpix. Energię dostarczy akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W.

Zobacz: OnePlus Nord 2T zdradza swoją specyfikację

Zobacz: Realme 9 Pro i Pro+: premiera potwierdzona. Czego oczekiwać?

