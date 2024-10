Oppo K12 Plus debiutuje. Duża bateria i długa gwarancja

Oppo wprowadził do sprzedaży kolejny smartfon. Tym razem jest to Oppo K12 Plus, który kusi naprawdę pojemnym akumulatorem. W gratisie naprawdę długa gwarancja.

Oppo, Xiaomi, Realme czy Samsung to marki, które nowe smartfony pokazują czasem w niesamowitym tempie. Niczym wyjątkowym nie są nawet nowe generacje różnych telefonów co trzy miesiące, widzieliśmy już takie rzeczy. Sama informacja o debiucie nowego urządzenia nie to nie jest zatem nic wyjątkowego. Oppo K12 Plus to jednak naprawdę ciekawy telefon.

Nowy średniopółkowiec chińskiej marki ma akumulator o pojemności 6400 mAh. Klienci, którzy kupią go już od razu dostana w prezencie aż 4 lata gwarancji na baterię. To bardzo kusząca opcja w tej półce cenowej. Wyświetlacz ma przekątną 6,7 cala i odświeżanie 120 Hz.

Zobacz: Oppo Find X8 wycieka. Będzie jeszcze niezapowiedziany MediaTek

Zobacz: Smartfony Oppo i Realme taniej. Zyskasz nawet kilkaset złotych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: oppo

Źródło tekstu: gizchina, wł