Find X7 Ultra to mistrz portretów. Oppo chwali się zdjęciami

W przyszłym tygodniu Oppo ma oficjalnie zaprezentować smartfony z serii Find X7. Wcześniej jednak chiński producent stara się podkręcić atmosferę zdjęciami, które podobno zostały wykonane modelem z dopiskiem Ultra.

Oppo Find X7 Ultra. czyli nadchodzący flagowiec chińskiego producenta, ma zaoferować potężny zestaw aparatów fotograficznych. W zestawie znajdzie się między innymi jednostka z teleobiektywem 65 mm, oferującym powiększenie optyczne rzędu 3X. Tern aparat ma się nadawać do robienia spektakularnych portretów, czego dowodem ma być najnowsza publikacji firmy w serwisie Weibo.com.

Oppo opublikowało tam cztery zdjęcia, które mają pochodzić z wskazanego wyżej aparatu w nadchodzącym smartfonie. Jeśli to prawda – zdarzało się, że publikowane przez producentów zdjęcia nie pochodziły z reklamowanych smartfonów, tylko z profesjonalnych lustrzanek – to jest na co czekać, ponieważ zdjęcia rzeczywiście wyglądają świetnie (choć są opublikowane w niezbyt imponującej rozdzielczości).

Ponad milion rezerwacji

Oficjalna premiera smartfonów z serii Oppo Find X7 odbędzie się 8 stycznia 2024 roku, czyli w najbliższy poniedziałek. Przy okazji Chińczycy pochwalili się, że liczba rezerwacji nadchodzących smartfonów przekroczyła milion.

