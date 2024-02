OnePlus Watch 2 z Google Wear OS 4 zapowiedziany. Premiera na MWC

OnePlus powraca do elektroniki noszonej. Producent potwierdził, że zbliża się premiera zegarka OnePlus Watch 2. Oto co o nim już wiemy.

OnePlus nie ma mocnej pozycji na rynku smartwatchy, a pierwszy zegarek OnePlus Watch, wprowadzony na rynek w 2021 roku nie zrobił wielkiej furory. Teraz firma próbuje ponownie zaistnieć w tym segmencie i zaczęła w mediach społecznościowych i na forum OnePlus zapowiadać nowe urządzenie.

Na grafikach i animacjach widać zarys zegarka, któremu towarzyszy dość wymowne hasło – „It's time, to do it right”, czyli „Czas zrobić to dobrze” – jakby producent chciał się odciąć od pierwszego modelu.

Na kolejnej grafice pojawia się też nazwa OnePlus Watch 2 oraz data premiery – 24 lutego, czyli jeszcze przed targami MWC, na których jednak zegarek też będzie obecny.

Producent nie ujawnił na razie specyfikacji swojego smartwatcha, ale jest ona już częściowo znana z wcześniejszych przecieków oraz renderów udostępnionych przez OnLeaks. Rendery wyglądają na podobne do tego, co zapowiada OnePlus.

Z dotychczasowych informacji wynika, że OnePlus Watch 2 ma okrągłą kopertę ze stali nierdzewnej oraz wyświetlacz AMOLED o średnicy o 1,43 cala, a jego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1. Zegarek otrzyma też 1 GB pamięci RAM i 4 GB pamięci wewnętrznej. Wszystkim ma zarządzać system Google Wear OS 4. Dostępne będą dwie wersje kolorystyczne – czarna i srebrna.

Pełnej specyfikacji zegarka OnePlus Watch 2 można się tylko domyślać, ale oczekiwania są spore, więc jest szansa, że OnePlus zaskoczy nas funkcjami innymi niż to, co oferuje większość smart zegarków dostępnych na rynku.

Źródło zdjęć: OnePlus, OnLeaks

Źródło tekstu: Opracowanie własne